Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт

Цим салатом можна запросто урізноманітнити святковий стіл. Рецепт дуже простий і водночас ситний і смачний. Готуємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

Нам знадобиться:

варені креветки 350 г

білий батон 3 скибочки

червона цибуля 1 штука

помідори 3 штуки

листя салату 1 пучок

твердий сир 50 г

Як приготувати салат на Новий рік 2021:

Для початку підготуємо всі компоненти: томати промиваємо та нарізаємо у вигляді середніх кубиків. Далі скибочки батона ріжемо на кубики і кладемо на суху пательню: підсушуємо до рум'яності і хрускоту. Сир тремо на крупній тертці, а цибулю нарізаємо півкільцями. Тепер займаємося оформленням салату: на сервірувальному тарелі викладаємо промите листя салату. Далі кладемо помідори, на них цибулю, потім малюємо сітку з майонезу. На цибулю кладемо варені очищені креветки. Наступним шаром йдуть сухарики, а завершує процес тертий сир. Все готово! Подивіться, яка краса вийшла: всі гості будуть в захваті!

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