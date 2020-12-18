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Найніжніший і найсмачніший салат на Новий рік 2021: простий рецепт

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Салат 2021 - фото 1
Салат 2021 / bigmir

Цим салатом можна запросто урізноманітнити святковий стіл. Рецепт дуже простий і водночас ситний і смачний. Готуємо разом з Радіо МАКСИМУМ!

Нам знадобиться:

  • варені креветки 350 г
  • білий батон 3 скибочки
  • червона цибуля 1 штука
  • помідори 3 штуки
  • листя салату 1 пучок
  • твердий сир 50 г

Як приготувати салат на Новий рік 2021:

  1. Для початку підготуємо всі компоненти: томати промиваємо та нарізаємо у вигляді середніх кубиків.
  2. Далі скибочки батона ріжемо на кубики і кладемо на суху пательню: підсушуємо до рум'яності і хрускоту.
  3. Сир тремо на крупній тертці, а цибулю нарізаємо півкільцями.
  4. Тепер займаємося оформленням салату: на сервірувальному тарелі викладаємо промите листя салату. Далі кладемо помідори, на них цибулю, потім малюємо сітку з майонезу.
  5. На цибулю кладемо варені очищені креветки. Наступним шаром йдуть сухарики, а завершує процес тертий сир.
  6. Все готово! Подивіться, яка краса вийшла: всі гості будуть в захваті!

Це цікаво: Дуже по-різдвяному: рецепт домашнього мандаринового пирога

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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