Що приготувати на вечерю: грецький рецепт запеченої картоплі з фетою

Здається, картопля не може набриднути, адже існує безліч варіацій її приготування. І ми підготували ще одну смачну ідею. На цей раз – грецький рецепт запеченої картоплі.

Навіть запекти картоплю можна по-різному. Тож якщо ви не знаєте, що приготувати сьогодні на вечерю, зберігайте рецепт запеченої картоплі по-грецьки. Ним поділилася кулінарка Валентина Саєнко на своїй сторінці в Instagram.

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Запечена картопля по-грецьки з часником та фетою:

покроковий рецепт

Інгредієнти

картопля – 500 грамів;

оливкова олія – 3 столові ложки;

цибуля червона – 1/2 штуки;

орегано – 1 чайна ложка;

часник – 3 зубчики;

цедра 1 лимона;

сир фета – 120 грамів;

петрушка – на ваш смак;

сіль, перець та улюблені спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування

Картоплю добре помийте, розріжте на 6 частин та замочіть у холодній воді щонайменше на 30 хвилин. Після цього злийте воду, знову залийте холодною водою і проваріть картоплю 10 хвилин у підсоленій воді. Злийте воду і залиште картоплю на друшляку. Змішайте олію, сіль, перець, подрібнений часник, орегано і полийте картоплю. Перекладіть усе в форму для запікання та відправте у розігріту до 18- градусів духовку на 30-40 хвилин. Цибулю поріжте півкільцями та викладіть на картоплю за 10-15 хвилин до готовності страви. Подавайте картоплю з подрібненою фетою, цедрою лимона та петрушкою.

Смачного!

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