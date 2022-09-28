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Що приготувати на вечерю: грецький рецепт запеченої картоплі з фетою

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Запечена картопля по-грецьки - фото 1
Запечена картопля по-грецьки / instagram

Здається, картопля не може набриднути, адже існує безліч варіацій її приготування. І ми підготували ще одну смачну ідею. На цей раз – грецький рецепт запеченої картоплі.

Навіть запекти картоплю можна по-різному. Тож якщо ви не знаєте, що приготувати сьогодні на вечерю, зберігайте рецепт запеченої картоплі по-грецьки. Ним поділилася кулінарка Валентина Саєнко на своїй сторінці в Instagram.

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Запечена картопля по-грецьки з часником та фетою:
покроковий рецепт

Інгредієнти

  • картопля – 500 грамів;
  • оливкова олія – 3 столові ложки;
  • цибуля червона – 1/2 штуки;
  • орегано – 1 чайна ложка;
  • часник – 3 зубчики;
  • цедра 1 лимона;
  • сир фета – 120 грамів;
  • петрушка – на ваш смак;
  • сіль, перець та улюблені спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування

  1. Картоплю добре помийте, розріжте на 6 частин та замочіть у холодній воді щонайменше на 30 хвилин.
  2. Після цього злийте воду, знову залийте холодною водою і проваріть картоплю 10 хвилин у підсоленій воді. Злийте воду і залиште картоплю на друшляку.
  3. Змішайте олію, сіль, перець, подрібнений часник, орегано і полийте картоплю.
  4. Перекладіть усе в форму для запікання та відправте у розігріту до 18- градусів духовку на 30-40 хвилин.
  5. Цибулю поріжте півкільцями та викладіть на картоплю за 10-15 хвилин до готовності страви.
  6. Подавайте картоплю з подрібненою фетою, цедрою лимона та петрушкою.

Смачного!

Що приготувати на вечерю: грецький рецепт запеченої картоплі з фетою - фото 513711

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