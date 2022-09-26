Картопля в горщиках з м'ясом та грибами: покроковий рецепт для запікання у духовці

Запечена картопля у горщиках – рецепт не новий, але разом з тим, страва досі не втрачає своєї актуальності. Тож ловіть чергову ідею смачної вечері.

Як приготувати картоплю небанально? Запечіть її у горщиках. А ще страву можна доповнити улюбленим м'ясом, овочами та спеціями. Виходить дуже смачно, соковито, ароматно та ситно. Рецептом поділилася фудблогерка Лілія з ніком lileklilek2 на своїй сторінці в Instagram.

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Картопля в горщиках з м'ясом та грибами: покроковий рецепт

Інгредієнти

*Кількість усіх складових залежить від кількості та розміру горщиків.

улюблене м'ясо (може бути курятина, свинина, яловичина та інше)

картопля

гриби

цибуля

морква

помідори

перець

твердий сир

сіль, перець та улюблені спеції



Спосіб приготування

Наріжте м'ясо середніми шматочками та обсмажте на сковороді практично до готовності. Тим часом наріжте також цибулю, моркву та гриби. Підсмажте овочі до легкого золотистого кольору. Підготуйте також картоплю, перець та помідори, нарізавши їх довільного розміру. Усі інгредієнти розкладіть порційно по горщиках та додайте улюблені спеції. У сковороду, де смажилося м'ясо, налийте трохи води і отриманим бульйоном наповніть горщики. Відправте горщики в розігріту до 180 градусів духовку на 1,5-2 години. Наприкінці посипте картоплю тертим сиром та запікайте ще 5-10 хвилин.

Смачного!

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