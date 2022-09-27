Куряча печінка, яку їдять навіть діти: простий рецепт від судді "МастерШеф"

Кулінар та суддя шоу "МастерШеф" Володимир Ярославський розповів, як можна легко та швидко приготувати вдома курячу печінку. Смакує ця страва чудово!

Володимир Ярославський закликає спробувати курячу печінку.

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Спробуйте – воно того варте. А ще приготування їжі іноді, наче медитація, – це про любов увагу і затишок", – коментує шеф-кухар.

Інгредієнти:

300 г очищеної печінки

200 г цибуля

180-150 г моркви

50 г стебло селери

30-40 г білого вина

сіль, перець чорний та духмяний

50 г вершкового масла

обов'язково свіжа шавлія

тим'ян та часник за бажанням

Рецепт курячої печінки:

Овочі наріжте кубиком, обсмажте спочатку моркву, потім додайте цибулю, обсмажте, далі селеру і під кінець часник. Додайте печінку просто зверху, дайте трішечки полежати та підсмажитись. Додайте біле вино, накривайте кришкою і тушкуйте періодично помішуючи на маленькому вогні хвилин 20. Далі додайте сіль, шавлію і перець на смак, тушкуйте ще 5 хвилин без кришки вже, додайте вершкове масло і ним "затягуйте" соус.

Окремо приготуйте поленту Таранья:

Це 50/50 кукурудзяна крупа і гречана. (Інгредієнти: 70 г крупи, 340 г молока, сіль, 15 г вершкового масла, 20 г пармезану) Молоко доведіть до кипіння, постійно помішуючи додайте крупу. Поваріть на малому вогні 12-15 хвилин. Крупа буде трішки ще альденте. Додайте масло, зніміть з вогню, вмішайте пармезан. Готово! Викладайте поленту, зверху рагу с печінки.

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