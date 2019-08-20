На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що потрібно знати, якщо ви носите спідню білизну 2 дні і більше
-
- 43
У дослідженні 2015 року соціологи з Університету Меріленда дізналися, що 28% чоловіків вважають нормальним носити два дні поспіль одну і ту ж спідню білизну. Численні дослідження показують, що в питаннях гігієни жінки більш педантичні, ніж чоловіки.
Щодня змінюють труси близько 80% респондентів. Близько 15% опитаних відправляють одяг в прання лише тоді, коли на ній з'являються видимі забруднення. Однак ні до чого хорошого це не призводить, і, більш того, це може бути навіть шкідливо для здоров'я.
І ще: Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
Експерти стверджують, що труси чоловікам і жінкам потрібно міняти щодня. Жіночі бюстгальтери змінюються раз у 2-3 дні. Частота зміни білизни безпосередньо впливає на ваше здоров'я.
Ось кілька правил, яких варто дотримуватися:
- У спекотну пору року рекомендується міняти спідню білизну частіше через більше потовиділення.Якщо ваша робота пов'язана з фізичними навантаженнями, то гігієнічні процедури варто повторювати двічі у день.
- Брудна білизна може викликати подразнення шкіри у паховій зоні.
- Змінювати труси потрібно після кожного прийому душу.
- Під час прання обов'язково вибирайте режим з подвійним полосканням. Якщо на тканині залишаться частки порошку, то це також може викликати подразнення.
Чи можна ходити без трусів?
Можна, можливо. Відсутність спідньої білизни – профілактика шкірних і сечостатевих інфекцій, подразнень, дерматитів, пітниці і свербіння. Крім того, таке "провітрювання" збільшує вироблення сперми у чоловіків. Але в ті моменти, коли ви ходите без білизни, потрібно, щоб одяг, який контактує зі шкірою у паховій області, був чистим і вільним.
Читайте також: Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
16:12Nokia відродить телефон десятирічної давності
-
15:55Ворон чи кролик? Мережу спантеличила нова оптична ілюзія
-
15:4313-річна дочка Пітта і Джолі не на жарт перелякала шанувальників
-
15:27Опубліковані вражаючі кадри з космосу масштабної пожежі на Канарах
-
15:15Популярні харчові помилки офісних працівників
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:0520 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
-
14:57У цих продуктах найбільше йоду, необхідного організму
-
14:44Міцні горішки: цих знаків Зодіаку неможливо зламати
-
14:24Що потрібно знати, якщо ви носите спідню білизну 2 дні і більше
-
14:15Геній маскування: відео з котом, якого побачить не кожен
-
13:57В Уельсі з'являться туалети, які заважатимуть займатися сексом
-
13:44Фітоняшка похизувалась тілом у крихітному купальнику: гаряче фото
-
13:29Експерти назвали найкращі міста для вечірок
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
13:17Чи зможуть хакери підслуховувати паролі через клавіатуру
-
12:56Сексуальна Демі Роуз знялася в екстремальному бікіні: відверті фото
-
12:44Не для слабкодухих: фото дівчат з почуттям гумору, які змушують замислитись
-
12:28Dell показала футуристичний комп'ютер Aurora R9
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:52Без позолоченого хмарочоса: Трамп знову у центрі уваги через купівлю Гренландії
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
11:20Несподівані властивості квасолі, які вас здивують
-
10:51До сліз! Кіт став зіркою через епічне відео з танцями
-
10:25Дивовижна місіс Мейзел: з'явився трейлер третього сезону серіалу
-
15:0520 фото, які перенесуть вас на знімальний майданчик культових фільмів
-
12:15Як безболісно перейти з MacOS на Windows: покрокова інструкція
-
11:45Як живе наймолодше місто України, побудоване після аварії на ЧАЕС: фоторепортаж CNN
-
07:16Погода в Україні 20 серпня: на Заході можливі грози
- 19 серпня
-
22:15Секстинг: як поводитися та чому не слід надсилати інтимні фото відразу
-
18:1215 раритетних фото культових зірок, які освіжать вас у 30-градусну спеку
-
15:00ТЕСТ: Вгадай, яка цитата належить Кузьмі Скрябіну!
-
12:58О-май-гад! 10 найприкольніших цитат Чендлера Бінга із серіалу ДРУЗІ
-
07:14Усього пів години на день: це заняття сприяє схудненню
- 18 серпня
-
21:2119 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:505 важливих налаштувань iPhone, які можуть врятувати ваше життя в надзвичайній ситуації
-
17:20Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
-
14:15Як позбутися залежності від смартфона: три прості способи
-
10:55Ігор Грохоцький – переможець Ukrainian Song Project 2019
-
08:15Погода в Україні 18 серпня: де можливі незначні дощі
- 17 серпня
-
21:24Це шоу не для слабаків: користувачі мережі зовсім не раді появі MARUV у Танцях з зірками
-
20:45Суркіс встав на захист Михайличенка, а фанати все ще невдоволені
-
17:45Круті серіали, зняті на реальних подіях
-
14:20Гарячі хіти серпня: нова популярна музика тижня
-
12:20Що робити, якщо випадково сів на жуйку: як відчистити жувальну гумку (дієві методи)
-
10:50Згадуючи Добряка: цитати Кузьми Скрябіна, які не залишать вас байдужими
-
08:33Починайте ранок правильно: ці продукти бадьорять не гірше за каву
- 16 серпня
-
22:55Для максимального захисту: де категорично не можна зберігати презервативи
-
19:00Ukrainian Song Project 2019: усе про музичне свято, яке не можна пропустити
-
16:21Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати в Грузію