Що потрібно знати, якщо ви носите спідню білизну 2 дні і більше

У дослідженні 2015 року соціологи з Університету Меріленда дізналися, що 28% чоловіків вважають нормальним носити два дні поспіль одну і ту ж спідню білизну. Численні дослідження показують, що в питаннях гігієни жінки більш педантичні, ніж чоловіки.

Щодня змінюють труси близько 80% респондентів. Близько 15% опитаних відправляють одяг в прання лише тоді, коли на ній з'являються видимі забруднення. Однак ні до чого хорошого це не призводить, і, більш того, це може бути навіть шкідливо для здоров'я.

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Експерти стверджують, що труси чоловікам і жінкам потрібно міняти щодня. Жіночі бюстгальтери змінюються раз у 2-3 дні. Частота зміни білизни безпосередньо впливає на ваше здоров'я.

Спідню білизну потрібно змінювати щодня

Ось кілька правил, яких варто дотримуватися:

У спекотну пору року рекомендується міняти спідню білизну частіше через більше потовиділення.Якщо ваша робота пов'язана з фізичними навантаженнями, то гігієнічні процедури варто повторювати двічі у день.

Брудна білизна може викликати подразнення шкіри у паховій зоні.

Змінювати труси потрібно після кожного прийому душу.

Під час прання обов'язково вибирайте режим з подвійним полосканням. Якщо на тканині залишаться частки порошку, то це також може викликати подразнення.

Чи можна ходити без трусів?

Можна, можливо. Відсутність спідньої білизни – профілактика шкірних і сечостатевих інфекцій, подразнень, дерматитів, пітниці і свербіння. Крім того, таке "провітрювання" збільшує вироблення сперми у чоловіків. Але в ті моменти, коли ви ходите без білизни, потрібно, щоб одяг, який контактує зі шкірою у паховій області, був чистим і вільним.

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