Дієтологи розповіли, як вибрати корисний йогурт

Робота імунної системи на 70% залежить саме від мікрофлори кишківника. Тому фахівці наполегливо рекомендують взимку регулярно вживати кисломолочні продукти, які є джерелами пробіотиків.

Утім, не всі йогурти є корисними. Дієтолог Світлана Фус розповіла, як обрати саме той йогурт, який сприятиме зміцненню імунітету.

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До списку корисних джерел зміцнення імунітету повинні входити кисломолочні продукти. Вони містять пробіотики – "живі культури" корисних бактерій, які допомагають зберегти здоровий баланс мікрофлори кишківника, підтримуючи таким чином імунну систему людини. Адже робота імунної системи на 70% залежить від стану кишкової мікрофлори, а кисломолочні продукти сприяють її підтримці. Приклад корисних кисломолочних продуктів – йогурти, – наголошує дієтолог.

Як вибрати найкорисніший йогурт:

Купуйте натуральний йогурт без наповнювачів, фруктових сиропів, шоколаду і т. д. Всі вони смачні, але, на жаль, містять багато цукру, штучних ароматизаторів і смакових добавок. Десертні йогурти не варто давати дітям і вагітним жінкам. Краще придбати натуральний йогурт і додати до нього заморожені фрукти і ягоди.

Перевіряйте жирність. Частина йогуртів виготовляється з молока з жирністю 1,5-6%, але є і знежирені. Останні позбавлені цінних жиророзчинних вітамінів, таких як A, D, E і K. Крім цього, кальцій з таких йогуртів засвоюється значно гірше. Тому краще купувати продукти з низьким вмістом жиру (1,5-2,5%), замість знежирених, радить дієтолог.

Йогурт – ідеальний перекус / Bon Appetit

Звертайте увагу на кількість молочнокислих бактерій у складі. Одні йогурти містять ацидофільні бактерії (вони населяють тонкий кишківник), а інші – біфідобактерії (вони живуть в товстому кишківнику). Біфідобактерії в молочному середовищі не розмножуються: їх додають у продукт і з часом бактерії гинуть. Відповідно, чим свіжіший йогурт, тим більше у ньому біфідобактерій.

Враховуйте термін зберігання. Це основний індикатор натуральності продукту. Вибирайте йогурти, які мають невеликий термін придатності – від 14 до 30 діб. У них більше живих бактерій. Більш корисним є натуральний йогурт, який можна приготувати в домашніх умовах.

Йогурти краще включати до складу перекусу. Застосування натуральних йогуртів може бути хорошим рішенням для тих людей, у яких виникла нестерпність лактози, – радить Світлана Фус.

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