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Що постійно говорять один одному щасливі пари

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Кохання - фото 1
Кохання / pinterest

Слова любові і підтримки – вірні супутники щасливих стосунків. Психологи назвали декілька фраз, які регулярно мають говорити один одному закохані пари.

Експерти вважають, що навіть нехитрі фрази можуть стати ключем до гармонії у стосунках. Найчастіше конфлікти і непорозуміння виникають через дисбаланс: партнери обсипають один одного докорами, замовчують образи і зовсім перестають говорити один одному слова любові і надавати підтримку. Про це пише huffpost.

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Дякую. Це не тільки ознака доброго виховання, в щасливих стосунках люди не сприймають один одного, як належне, а навпаки, дуже цінують. Тому вони висловлюють подяку партнеру навіть за найдрібніші вчинки. І знаєте що? Цих приємних "дрібниць" стає більше і більше з кожним днем.

Вибач. Знову ж таки, багато хто просить вибачення один в одного. Але найчастіше ці слова вимовляються в надії, що партнер скаже те ж саме або для того, щоб формально закінчити сварку. Але люди, що живуть в щасливих стосунках, вибачаються абсолютно щиро і дійсно докладають зусиль, щоб загладити свою провину.

Стосунки - фото 461617
Стосунки / popsugar

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