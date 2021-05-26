Несподівана наречена: відео з весілля підкорило мережу

Весілля є однією із важливих подій у житті кожного, але й вона не може бути ідеальною на всі сто. Особливо, коли гості мають чудове почуття гумору! Через це наречений ледь не втратив дар мови.

Традиція не показувати весільну сукню аж до особливого дня є дуже популярною, але інколи стає причиною для кумедних пранків, передає Радіо Maximum. Так трапилось із нареченим, який точно не очікував, хто ж з'явиться перед ним у білій сукні.

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Тіктокер raphipineda поділився відео, на якому один із найепічніших моментів його весілля. Виявилось, що його близький друг, який став дружбою на святі, вирішив трохи розрядити атмосферу. Щоб зменшити рівень напруги хлопець приміряв образ "нареченої" з фатою та квітами. Здається, такого першого погляду на кохану наречений зовсім не очікував. За короткий час допис зібрав понад мільйон переглядів та чимало коментарів про веселого дружбу.

@raphipineda When the groom thinks it’s gonna be a first look but it’s actually the best man ##surprise ♬ original sound - raphipineda

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