Що подивитися у п'ятницю 13-го: три моторошних фільми

Вечір п'ятниці – найпопулярніший час для кінопереглядів. І якщо вже на цю п'ятницю випадає 13 число, пропонуємо вам підбірку з трьох фільмів жахів!

ВОНО / ВОНО 2

Вам ніколи не здавалося, що клоуни насправді не смішні, а відверто лячні? Б'ємося об заклад, що після прочитання роману класика світового жаху Стівена Кінга ваше відчуття тільки утвердиться. Якщо ж ви вже прочитали книгу або навпаки, вона вас відлякала своїм об'ємом (більше тисячі сторінок), можете ознайомитися з історією за допомогою прекрасної дилогії аргентинця Енді Мускетті. Головні герої фільмів сімка школярів з містечка Деррі, яким доведеться зіткнутися зі справжнім жахом.

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БРАЙТБЕРН

В американській глибинці недалеко від парочки фермерів падає космічний корабель. На борту корабля виявляється прибулець-гуманоїд, який схожий на 12-річну дитину. А потім виявляється, що у хлопця є справжні суперсили. А ще підліткове бажання захопити світ і істинно дитяча жорстокість. Багато в чому за це, за той холодок по спині і навіть справжній жах, який викликає розповідь про дитину, що вбиває людей, картину оцінили критики.

ПАСТКА

Це фільм про расові проблеми. Але що набагато важливіше для нашого сьогоднішнього списку це хоррор і просто дуже хороший фільм. Чудовий режисерський дебют для Джордана Піла, який до цього асоціювався з уривком з шоу "Кей і Піл", який перетворився на мем. А ще вже в цьому фільмі глядач розуміє, що творець картини (а Піл там ще і сценарист) вміє в просту і зрозумілу історію вкласти складний сенс.

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