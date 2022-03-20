Що означає закрите небо і чому це важливо для українців

Останні тижня українці та не тільки просять НАТО закрити небо над нашою країною. Що означає No-Fly Zone, і чому це настільки важливо під час цієї кривавої війни, яку розгорнула Росія.

Питання закритого неба над Україною є життєво важливим, але поки у НАТО не готові до такого рішення. Тому у Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, що це за наказ і чи раніше він вже набував чинності.

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Почнемо з того, що російські окупанти бомбардують міста, житлові квартали та критично важливі об'єкти, забираючи життя українських військових та мирних мешканців. Тому українська і не лише влада проти НАТО закрити небо над Україною.

"No-Fly Zone (Закрите небо) – це наказ про заборону польотів у певній зоні. В разі загрози його тимчасово використовують для захисту: урядових будівель, священних місць та масових заходів", – йдеться у повідомленні.

У військовому контексті завдяки цій зоні вдається запобігти появі чужих літаків у повітряному просторі. А забезпечують це рішення військові сили.

"Безполітна зона над Україною означатиме, що збройні сили, зокрема НАТО, безпосередньо атакуватимуть будь-які російські літаки, які з'являться над Україною, тобто стрілятимуть по них у разі потреби. У США та НАТО запровадження безполітної зони над Україною дорівнює оголошенню війни Росії", – наголошують у ЦПД.

Де та коли вводилось "закрите небо" (No-Fly Zone):

У 1991 році США встановили в Іраку дві безпольотні зони для захисту релігійних груп (рішення було прийнято без підтримки ООН);

У 1992 році під час конфлікту на Балканах ООН заборонила будь-які несанкціоновані військові польоти над Боснією;

У 2011 році.Радбез ООН також погодив безполітну зону у Лівії.

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