Що означає "летить блєдіна": в Urban Dictionary з'явилось пояснення (18+)

Фраза "летить блєдіна" раптово з'явилась та стрімко стала популярною в соцмережах після вторгнення російських окупантів. Її так часто використовують під час повітряних тривог, що визначення з'явилось навіть в Urban Dictionary.

Urban Dictionary спеціалізується на словах англомовного сленгу, але українці все ж внесли свою лепту до цього словника. Нещодавно у ньому з'явилось пояснення до фрази "летить блєдіна", яка неабияк популярна в Україні зараз через війну, що розпочала Росія.

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"Блєдіна" – слово, яким українці називають сигнали тривоги про повітряні атаки, які зазвичай завершувались ударами російських крилатих ракет по всій країні. Приблизно перекладається як "потворна летюча повія", – йдеться у поясненні.

Також творці відзначають, що слово виникло у групі волонтерів у Львові та стало "фактично назвою для російських ракетних обстрілів в українському Twitter". У якості прикладу також наведено вже звичну для населення України фразу: "Летить блєдіна, всі в укриття".

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