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Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів

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найкращий одяг на корпоратив - фото 1
найкращий одяг на корпоратив

Підготовку до новорічних свят варто розпочинати вже, щоб не надолужувати усе в останній момент. Підготували для вас найкращі ідеї святкового вбрання для особливої події – новорічного корпоративу!

Новорічний корпоратив – особливий вид святкування, адже він дуже відрізняється від звичайної новорічної ночі у колі друзів або рідних. На корпоративі ви оточені колегами та керівниками, перед якими не можна впасти обличчям в багно.

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Також не варто забувати, що це офіційне святкування і дрес-код зобов'язує виглядати відповідно: жодних міні-бікіні, вирізів на спині до попереку, глибоких декольте тощо.

Ми підібрали для вас готові образи, які підійдуть більшості дівчат та жінок з різними фігурами. Щодо кольору та фасону, то рекомендуємо обирати все ж таки більш скромні та зручні варіанти, щоб не зіпсувати собі враження від свята дискомфортом.

Сукня на новорічний корпоратив

Довгі нарядні сукні дуже гарно дивляться, проте поміркуйте, чи вам буде зручно й чи дрес-код такий вже офіційний. Можливо ви будете виглядати занадто святково.

Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372837
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372844
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372850
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372853
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372854
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372855
Сукні довжини міді також у тренді.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372852
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372830
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372831
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372838
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372865
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372858
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372856
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372843
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372846
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372848
Гарні сукні з розрізами додають ефектності образу.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372827
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372840
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372842
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372845

Костюм на новорічний корпоратив

Зараз в моді однотонні костюми. Обирайте зручні штани та піджак, а під низ одягайте нейтральний топ, щоб він не був занадто яскравим на фоні костюму.

Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372839
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372841
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372857
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372861
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372862
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372863
Гарна та нарядно виглядають костюми зі спідницею. У моді довжина міді або максі.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372832
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372833
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372836
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372849
Як варіант можете вдягнути шорти, а не штани, якщо погода дозволяє.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372834

Також у моді комбінезони, які можуть бути чудовою альтернативою костюмам.

Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372835

Буденний варіант вбрання на новорічний корпоратив

Якщо у вас нема бажання ретельно продумувати вбрання, а корпоратив одразу після робочого дня, то пам'ятайте особливий лайфхак: макіяж + зачіска + великі та гарні прикраси роблять будь-який нейтральний образ нарядним.

До прикладу, одягніть джинси та гольф.

Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372828
Також штани з нейтральним верхом підійдуть для святкового корпоративу.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372829
Спідниця з блузкою – нейтральний варіант.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372859
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372847
Жилетка видовжує фігуру й взимку досить функціональна, адже це ще один шар одягу. Ви точно не змерзнете.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372851
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372860
Вдягніть гольф під сарафан, теплі колготки і взуття на підборах.
Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів - фото 372864

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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