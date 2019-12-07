Що одягнути на новорічний корпоратив 2020: готові ідеї нарядів

Підготовку до новорічних свят варто розпочинати вже, щоб не надолужувати усе в останній момент. Підготували для вас найкращі ідеї святкового вбрання для особливої події – новорічного корпоративу!

Новорічний корпоратив – особливий вид святкування, адже він дуже відрізняється від звичайної новорічної ночі у колі друзів або рідних. На корпоративі ви оточені колегами та керівниками, перед якими не можна впасти обличчям в багно.

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Також не варто забувати, що це офіційне святкування і дрес-код зобов'язує виглядати відповідно: жодних міні-бікіні, вирізів на спині до попереку, глибоких декольте тощо.

Ми підібрали для вас готові образи, які підійдуть більшості дівчат та жінок з різними фігурами. Щодо кольору та фасону, то рекомендуємо обирати все ж таки більш скромні та зручні варіанти, щоб не зіпсувати собі враження від свята дискомфортом.

Сукня на новорічний корпоратив

Довгі нарядні сукні дуже гарно дивляться, проте поміркуйте, чи вам буде зручно й чи дрес-код такий вже офіційний. Можливо ви будете виглядати занадто святково.

Сукні довжини міді також у тренді.

Гарні сукні з розрізами додають ефектності образу.

Костюм на новорічний корпоратив

Зараз в моді однотонні костюми. Обирайте зручні штани та піджак, а під низ одягайте нейтральний топ, щоб він не був занадто яскравим на фоні костюму.

Гарна та нарядно виглядають костюми зі спідницею. У моді довжина міді або максі.

Як варіант можете вдягнути шорти, а не штани, якщо погода дозволяє.

Також у моді комбінезони, які можуть бути чудовою альтернативою костюмам.

Буденний варіант вбрання на новорічний корпоратив

Якщо у вас нема бажання ретельно продумувати вбрання, а корпоратив одразу після робочого дня, то пам'ятайте особливий лайфхак: макіяж + зачіска + великі та гарні прикраси роблять будь-який нейтральний образ нарядним.

До прикладу, одягніть джинси та гольф.

Також штани з нейтральним верхом підійдуть для святкового корпоративу.

Спідниця з блузкою – нейтральний варіант. Жилетка видовжує фігуру й взимку досить функціональна, адже це ще один шар одягу. Ви точно не змерзнете. Вдягніть гольф під сарафан, теплі колготки і взуття на підборах.

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