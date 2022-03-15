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війна

Що очікує українців під час національної мобілізації: пояснення ЗСУ

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Чоловіків без досвіду не відправлятимуть відразу до місць бойових дій - фото 1
Чоловіків без досвіду не відправлятимуть відразу до місць бойових дій

У ЗСУ розповіли, що очікує на українців під час національної мобілізації. Зокрема у відомстві пролили світло на те, що робитимуть з чоловіками без досвіду та чи відправлятимуть на війну жінок.

Відповіді на поширені питання, пов'язані з національною мобілізацією, дав начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач під час брифінгу.

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Що очікує українців під час національної мобілізації

Передовсім він зазначив, що військові частини укомплектовувалися завдяки набору резервістів 1 черги та резервістів, які уклали контракт. Наразі ж залучаються й інші категорії громадян як України, так і інших країн.

  • Якщо у громадян є бойовий досвід або вони раніше проходили військову службу, то їх відразу направляють у військові частини.
  • Якщо ж досвід відсутній, але громадяни підлягають мобілізації, то вони обов'язково проходять підготовку в навчальних центрах. І лише після цього відправляються до військових частин.

Внутрішньо переміщені особи, котрі підлягають мобілізації, повинні обов'язково стати на облік у військкоматі за фактичним місцем перебування. Згодом їх можуть залучити до мобілізації у такому ж порядку, як і інші категорії громадян.

Дивіться відео брифінгу ЗСУ:

Якщо у вас є якісь скарги, пов'язані з мобілізацією, то необхідно звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони: 0 800 50 04 42.

На період мобілізації не проводиться призов на строкову військову службу, а також звільнення з неї. Строковики зазвичай проходять службу у тилових районах військових частин. Вони можуть бути залучені до оборони країни лише у разі, якщо на території їхньої військової частини проводитимуться бойові дії.

Жінки-військовослужбовиці можуть бути призвані на військову службу в умовах воєнного часу. Але, зазначають у ЗСУ, наразі такої необхідності немає. Станом на сьогодні жодна жінка без її згоди не була призвана.

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