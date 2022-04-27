Що обов'язково потрібно зробити після сповіщення про окупантів через чатбот єВорог

У Мінцифри вдячні кожному, хто повідомляє про ворожих військових з допомогою чатботу єВорог. Водночас у відомстві розповіли, що обов'язково потрібно зробити після сповіщення про позиції окупантів.

У телеграмі Мінцифри залишили важливе нагадування для кожного, хто користується чатботом єВорог. Важливо не лише розповісти про позиції ворога, а й позбутися доказів.

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Видаляйте переписку негайно

Вдячні кожному, хто повідомляє ЗСУ цінну інформацію про переміщення, геолокацію та дії окупантів. Кожен ваш кадр у чатбот єВорог допомагає військовим знищувати окупантів і наближати нас до перемоги, – наголошують у міністерстві.

Але варто не забувати видаляти фото та відео зі свого смартфона. Також слід видаляти повідомлення у чатботі. Все тому, що на окупованих територіях російські військові ретельно перевіряють телефони у місцевих мешканців. Якщо у вашому гаджеті виявлять компромат, то це може загрожувати як вашому здоров'ю, так і вашому життю.

Як видалити листування у чатботі: Натисніть на аватарку єВорога – клікніть Більше – Очистити повідомлення. Готово!

Після цього не забудьте видалити всі фото з окупантами зі свого гаджета. Надзвичайно важливо дотримуватися цих простих рекомендацій. Допомагайте ЗСУ, а також не забувайте берегти себе!

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