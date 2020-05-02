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Названа ціна і дата виходу PlayStation 5
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Італійський ритейлер GameLife повідомив орієнтовну ціну на ігрову консоль нового покоління PlayStation 5.
На думку ресурсу NotebookCheck, який звернув на це увагу, цифра у 450 євро найближче буде відповідати реальній вартості нової консолі. Крім того була названа дата виходу новинки.
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Раніше ми вже чули різні варіанти передбачуваної вартості PlayStation 5. Вони варіювалися від вельми демократичних (за мірками використовуваного заліза) $ 500, до абсолютно божевільних $ 1000. На думку магазину, Sony випустить PlayStation 5 як і було обіцяно напередодні різдвяного сезону, 20 листопада. Однак ритейлер додає, що інформація не підтверджена, тому дата анонсу, як і ціна, можуть змінитися.
Досі невідомо, коли Sony покаже свою консоль. Раніше журналіст GamesBeat Джефрі Граб повідомляв, що компанія Sony збирається показати свою нову консоль 4 червня в рамках спеціального заходу. Своєю чергою користувач Твіттера DoWhatYouDo повідомив, що нову приставку Sony покаже вже 5 травня. При цьому джерело цієї інформації не вказується.
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