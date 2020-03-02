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Звабливий тренд: відома фітоняшка одягла купальник навпаки

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Теммі Хемброу у бікіні - фото 1
Теммі Хемброу у бікіні / instagram.com/tammyhembrow

Популярна фітнес-блогерка Теммі Хемброу нагадала шанувальникам про недавній тренд з бікіні. Простий лайфхак, як підкреслити форми, привернув ще більше уваги до білявки.

25-річна фітоняшка, модель і блогерка Теммі Хемброу активно веде сторінку в соцмережі Instagram, за якою стежать понад 9 мільйонів осіб. А все тому, що поряд зі спекотними кадрами розкішна білявка ще й мотивує інших працювати над собою, а також виховує двох маленьких дітей.

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Нещодавно Теммі вирішила нагадати, що активно тренується у спортзалі для того, щоб увесь рік виглядати чудово, а не лише влітку. Тому дівчина опублікувала гаряче фото в купальнику, верх якого вирішила одягти навпаки. Це лише підкреслило її розкішну фігуру та нагадало фанатам про давній тренд, коли чимало зірок умисно перевертали топи бікіні, щоб зробити бюст виразнішим.

instagram.com/tammyhembrow - фото 389487
instagram.com/tammyhembrow

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Джерело: Радіо МАКИМУМ
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