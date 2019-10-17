Що ні в якому разі не можна робити на голодний шлунок

Є речі, які не можна робити на голодний шлунок, тому що це може погано позначитися на здоров'ї.

Приймати таблетки

Ліки, особливо протизапальні препарати, можуть принести більше шкоди, ніж користі, якщо приймати їх натщесерце. Мало того, що це може призвести до болів у шлунку, так ще й ефективність лікарського засобу може знижуватися до 0.

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Пити каву

Дуже багато людей звикли випивати чашечку міцної кави відразу після пробудження. Це, однак, може бути дуже шкідливо для шлунка. І взагалі не варто нехтувати сніданком.

Спати

Якщо ви лягаєте спати голодними, якість сну може значно постраждати. Також є ймовірність порушення балансу рівня глюкози в крові.

Чому не можна спати на голодний шлунок

Робити покупки

Похід до супермаркету на голодний шлунок може не стільки позначитися на вашому здоров'ї, скільки завдати шкоди гаманцю. Коли ви хочете їсти, виникне спокуса купити більше їжі, ніж потрібно, або навіть ті продукти, які зазвичай не споживаєте.

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