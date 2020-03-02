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Що не варто робити з рушниками: найпопулярніші помилки

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Що не можна робити з рушниками - фото 1
Що не можна робити з рушниками

Чимало людей і не здогадується про прості правила використання рушників, які допоможуть уникнути проблем зі здоров'ям. Тому існує кілька популярних помилок, які перетворюють рушники у розплідник бактерії.

Більшість ванних кімнат є ідеальними місцями для розмноження бактерій, адже у них тепло та волого. Тому варто особливо уважно використовувати рушники, які можуть виглядати чистими, але насправді негативно впливати на стан здоров'я. Розповідаємо про найпоширеніші помилки щодо рушників.

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Відсутність індивідуальних рушників. Американські науковці з Університету Аризони виявили, що 90% рушників у ванних кімнатах мають фекальні бактерії. А все тому, що дуже багато людей не надто добре миють руки після вбиральні. У поєднанні з відсутністю індивідуальних рушничків це стає причиною до зараження кількох людей цими бактеріями.

Що не можна робити з рушниками - фото 389546
Що не можна робити з рушниками

Один для всіх. Ще одна помилка – використання одного рушника для різних частин тіла. "Витирати обличчя рушником для рук - те ж саме, що засунути його в унітаз", – констатує мікробіолог Чарльз Герб. Тому заведіть одноразові рушнички для обличчя, щоб не мати проблем зі шкірою.

Рідка заміна. Навіть, якщо рушник виглядає чистим, це не означає, що його не варто змінити. Тому фахівці рекомендують прати махрові рушники кожні три дні і за температури не нижче 60 градусів.

Що не можна робити з рушниками - фото 389545
Що не можна робити з рушниками

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Джерело: newsyou
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