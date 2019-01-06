Що не можна робити на Святвечір 2019: головні заборони 6 січня

Що не можна робити на Святий вечір

Традиційно щороку 6 січня Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем святкує Святий вечір, що завершує 40-денний Різдвяний піст (Пилипів). Розповідаємо, що не можна робити на Святвечір.

У Святвечір категорично не можна з кимось сваритися, проявляти агресію чи бажати лихого. Подібна поведінка затуманить атмосферу свята – його гармонію та світлість. Надвечір'я Різдва Христового потребує очищення – як тілесного, так і духовного. Якщо ж ви підете в цей день хибним шляхом, і дозволите собі гримати на когось, провокувати конфлікт або ставати його безпосереднім учасником, – про духовне очищення можна забути.

У Святий вечір також важливо пробачати та бути пробаченим.

Святвечір 2019

У цей день вся сім’я повинна бути разом вдома, тому плануючи святкування врахуйте це. "Боже сохрани десь заночувати в цю ніч, бо цілий рік будеш блукати по світу".

Не можна у цей день проганяти безхатченків, нужденних та одиноких людей. Здавна існувало повір'я, що сам Бог міг прийти на вечерю в образі бідняка. Присутність такого гостя на Святому вечорі вважалась доброю прикметою, і господарі всіляко намагалися справити на нього гарне враження й, звичайно, догодити.

Позаяк Святий вечір припадає на неділю, то утримайтесь від будь-якої хатньої роботи: прибирати, прати, шити та вишивати. Також не можна займатися ремонтними роботами, проте готувати смаколики – будь ласка.

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