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Що найчастіше дарують на Новий рік у світі: популярні варіанти

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Подарунок / retail

Щоб підготувати для всіх хороші подарунки і при цьому не збанкрутувати, слід підійти до питання з усією відповідальністю. Що найчастіше можна знайти під ялинкою на Новий рік?

Новий рік в Україні не тільки одне з найулюбленіших свят, а й одне з найбільш клопітливих: треба не забути привітати рідних, друзів, колег, купити подарунки: про останні і поговоримо.

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Сувеніри

На першому місці за популярністю досі залишаються новорічні сувеніри. Їхня різноманітність дуже велика. Головне, щоб подарунок був із сенсом і подарований від душі, пише goskills.

Що найчастіше дарують на Новий рік у світі: популярні варіанти - фото 490318

Подарунки з категорії товарів для краси

Косметика та парфумерія стоять на другому місці у рейтингу новорічних подарунків. Зупинити свій вибір на такому варіанті краще в тому випадку, якщо знайомі смаки людини та її переваги. Якщо справи інакші, то можна покластися на свій смак, вибрати якісний класичний аромат або серію засобів перевіреного виробника.

Що найчастіше дарують на Новий рік у світі: популярні варіанти - фото 490319

Одяг

Светр – класика жанру. Але принти з оленями, санями, сніжинками вже добряче набридли, можна обійтися без новорічного принта, зате віддати перевагу якісному вовняному виробу. Вибирайте під колір очей!

Що найчастіше дарують на Новий рік у світі: популярні варіанти - фото 490321

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