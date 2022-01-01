Що найчастіше дарують на Новий рік у світі: популярні варіанти

Щоб підготувати для всіх хороші подарунки і при цьому не збанкрутувати, слід підійти до питання з усією відповідальністю. Що найчастіше можна знайти під ялинкою на Новий рік?

Новий рік в Україні не тільки одне з найулюбленіших свят, а й одне з найбільш клопітливих: треба не забути привітати рідних, друзів, колег, купити подарунки: про останні і поговоримо.

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Сувеніри

На першому місці за популярністю досі залишаються новорічні сувеніри. Їхня різноманітність дуже велика. Головне, щоб подарунок був із сенсом і подарований від душі, пише goskills.

Подарунки з категорії товарів для краси

Косметика та парфумерія стоять на другому місці у рейтингу новорічних подарунків. Зупинити свій вибір на такому варіанті краще в тому випадку, якщо знайомі смаки людини та її переваги. Якщо справи інакші, то можна покластися на свій смак, вибрати якісний класичний аромат або серію засобів перевіреного виробника.

Одяг

Светр – класика жанру. Але принти з оленями, санями, сніжинками вже добряче набридли, можна обійтися без новорічного принта, зате віддати перевагу якісному вовняному виробу. Вибирайте під колір очей!

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