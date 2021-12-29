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Ентузіаст зробив велосипед, який їздить за допомогою десятка малих ніг

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Велосипед оснастили маленькими ногами - фото 1
Велосипед оснастили маленькими ногами

У мережі опублікували відео одного з найдивніших тюнінг-проєктів на базі звичайного велосипеда. З ними люблять експериментувати, але як правило йдеться про встановлення величезних покришок для бездоріжжя, або безповітряних камер.

Але цього разу автор проєкту вирішив піти далі та буквально заново винайти велосипед. А точніше колесо велосипеда. Замість передньої шини він встановив металевий диск, до якого прикріпив 14 маленьких ніг (у буквальному значенні цього слова). При цьому кожна з них взута у персональні кросівки.

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Спочатку блогер хотів встановити на диск довші ноги, щоб вони були більше схожі на людські. Спеціально для цього він надрукував на 3D-принтері 14 ніг і спробував встановити їх на диск, проте вони виявилися надто довгими. У результаті довелося їх укоротити та залишити тільки ступні, кожну з яких автор дбайливо взув у свій кросівок.

Багато деталей самого велосипеда довелося сильно модифікувати, щоб переднє колесо з ногами помістилося та нормально функціонувало. Насамперед довелося подовжити вилки, щоб вони дотягувалися до колеса, що сильно виросло в розмірах. У результаті вийшов велосипед, який не тільки дивно виглядає, але може використовуватися за прямим призначенням.

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