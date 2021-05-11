Що можна зробити з засохлої пасхальної випічки: три геніальні ідеї

Великдень закінчився, а паски на столі залишилися, у когось навіть не одна. Цього року деякі господині так старалися, що не знають, куди подіти свої творіння!

Трайфл. Фруктово-ягідні трайфл – це чудовий здоровий сніданок або десерт. Що може бути краще, ніж гірка свіжих ягід або фруктів на квадратиках паски, просочених 200 грамами натурального йогурту? Найкраще дати пасці увібрати в себе йогурт. А вранці порізати зверху на вибір полуницю / банан / грушу / чорницю / малину, прикрасивши збитими вершками / згущеним молоком / какао-пудрою або просто варенням. Про це пише lifestyle.segodnya.ua.

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Грінки. Якщо не хочеться подрібнювати паску у панірування, давайте зробимо солодкі грінки на сніданок! Просто ріжемо паску на шматочки, в окремій мисці збиваємо вилочкою одне яйце з двома столовими ложками молока, занурюємо в цю суміш шматочки паски і обсмажуємо з двох сторін на рослинній олії.

Тістечко Картопля. Робимо з паски панірування. На склянку крихти беремо пів столової ложки вершкового масла. Масло попередньо дістаньте з холодильника, щоб воно стало м'якше, але не розтануло. Перемішуємо масло і крихту. Якщо вам здається, що масла мало, додайте ще пів ложки. Загалом, масла потрібно стільки, щоб ви легко змогли сформувати кульки, Потім в отриману масу всипаємо половину столової ложки какао. Для тих, хто любить дуже шоколадне, можна цілу ложку. Туди ж можна покласти подрібнені горіхи. Скачуємо кульки. Вмочуємо їх в какао. І ставимо в холодильник мінімум на пів години.

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