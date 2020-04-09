Що могло піти не так: хлопець спробував кинути ніж у балончик з фарбою (епічне відео)

Від нудьги у багатьох людей прокидається шалена креативність, тож герой цього відео вирішив поцілити ножем у балончик з фарбою. Вдалось не одразу, але результат точно став для нього несподіванкою.

На платформі Reddit користувач з ніком NickMartinelli поділився епічним відео з веселим хлопцем, який розважається на своєму подвір'ї.

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За лічені години допис зібрав понад 41 тисячу переглядів та більше як 600 коментарів. А все тому, що головний герой відчув себе зіркою блокбастерів та вирішив метати ніж у балончик з фарбою. Перша спроба була невдалою, а от друга здивувала (і, можливо, травмувала) навіть хлопця.

Не радимо повторювати таке вдома і взагалі розважатись за допомогою ножів:

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