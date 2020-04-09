Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Що могло піти не так: хлопець спробував кинути ніж у балончик з фарбою (епічне відео)

  • 34
Невдалий трюк з фарбою і ножем - фото 1
Невдалий трюк з фарбою і ножем

Від нудьги у багатьох людей прокидається шалена креативність, тож герой цього відео вирішив поцілити ножем у балончик з фарбою. Вдалось не одразу, але результат точно став для нього несподіванкою.

На платформі Reddit користувач з ніком NickMartinelli поділився епічним відео з веселим хлопцем, який розважається на своєму подвір'ї.

І ще: Гарольд, який приховує біль, закликав робити меми вдома (відео)

За лічені години допис зібрав понад 41 тисячу переглядів та більше як 600 коментарів. А все тому, що головний герой відчув себе зіркою блокбастерів та вирішив метати ніж у балончик з фарбою. Перша спроба була невдалою, а от друга здивувала (і, можливо, травмувала) навіть хлопця.

Не радимо повторювати таке вдома і взагалі розважатись за допомогою ножів:

WCGW Throwing a knife into a spray paint can from r/Whatcouldgowrong

Читайте також: Дівчата почали роздягатись для флешмобу, і це варто побачити (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Не Plague Inc єдиною: найкращі ігри про віруси та пандемії, які не дадуть тобі нудьгувати
  • 05 квітня, 19:20
  • 389
Ми переклали українські хіти на інші мови, а потім назад. Впізнайте пісні за текстом!
  • Вчора, 13:00
  • 741
Дівчина тижня: гаряча тренерка Кіммі Руссо, яка спокушає пружними сідницями (18+)
  • 05 квітня, 21:45
  • 786
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл