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Що могло піти не так: хлопець спробував кинути ніж у балончик з фарбою (епічне відео)
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Від нудьги у багатьох людей прокидається шалена креативність, тож герой цього відео вирішив поцілити ножем у балончик з фарбою. Вдалось не одразу, але результат точно став для нього несподіванкою.
На платформі Reddit користувач з ніком NickMartinelli поділився епічним відео з веселим хлопцем, який розважається на своєму подвір'ї.
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За лічені години допис зібрав понад 41 тисячу переглядів та більше як 600 коментарів. А все тому, що головний герой відчув себе зіркою блокбастерів та вирішив метати ніж у балончик з фарбою. Перша спроба була невдалою, а от друга здивувала (і, можливо, травмувала) навіть хлопця.
Не радимо повторювати таке вдома і взагалі розважатись за допомогою ножів:
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