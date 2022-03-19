Що мінують окупанти та що робити, якщо побачили підозрілий предмет

Окупанти можуть залишати після себе заміновані предмети

На жаль, російські окупанти надзвичайно підступні. Вони не лише руйнують цивільні об'єкти. Вони ще й мають схильність до мінування населених пунктів. А роблять орки це тоді, коли відступають зі своїх позицій.

Тож у Держспецзв'язку нагадали про алгоритм дій, якщо ви виявили підозрілий предмет, який може бути міною. Розповідаємо, що потрібно робити та що, як правило, мінують окупанти.

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Що мінують окупанти?

Як правило, міни й інші вибухонебезпечні предмети можуть бути де завгодно:

у покинутих будинках, на вулицях, на дитячих майданчиках, на заміському відкритому просторі (у полях, лісах, водоймах, узбіччях доріг) тощо.

Що стосується міст, то передовсім мінують речі, які можу бути цінними у непростий час: мобільний телефон, зброя або її деталі, аптечки, продуктові набори, дитячі іграшки. У селах це, як правило, "розтяжки".



Покинута іграшка теж може бути замінованою

Що робити, якщо ви знайшли підозрілий предмет?

Ні в якому разі не чіпайте його!

Негайно повідомте про нього підрозділам ДСНС 101 або Поліції 102.

Попередьте перехожих про можливу небезпеку.

Відійдіть якомога далі від підозрілого предмету.

Дочекайтеся приїзду спеціалістів і вкажіть місцеперебування підозрілого предмету.

У відомстві закликають бути особливо обережними тими, хто живе в районі бойових дій. Дивіться уважно під ноги, адже там на вас може чатувати небезпека!

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