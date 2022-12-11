Що має містити базова аптечка – відповідь МОЗ

Міністерство охорони здоров'я України зазначає, що варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її досі немає. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров'ям. Читайте далі та дізнайтеся, що має бути у базовій аптечці!

Зауважте, що, орім стандартного переліку, в умовах воєнного часу, також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотеч і навчитися ним користуватися. А от джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить!

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Антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки.

Базова аптечка:

турнікет

еластичні бинти

безпечні шпильки

стерильні рукавички

пінцет

ножиці

неспиртові серветки

термометр

пластирі (і для очей)

стерильні бинти

трикутні пов'язки (косинкові)

антисептичний засіб (хлоргексидин, спирт 70% тощо)

знеболювальні та жарознижувальні (ібупрофен, парацетамол)

розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію – НЕ чорне активоване вугілля)

крем від алергії (активна речовина: дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетиризин тощо)

стерильний фізрозчин для промивання ран

краплі для промивання очей

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