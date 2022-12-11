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Що має містити базова аптечка – відповідь МОЗ

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Що має містити базова аптечка – відповідь МОЗ - фото 1

Міністерство охорони здоров'я України зазначає, що варто переглянути склад домашньої аптечки або скласти її, якщо у вас її досі немає. Це дозволить почуватися впевнено у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій зі здоров'ям. Читайте далі та дізнайтеся, що має бути у базовій аптечці!

Зауважте, що, орім стандартного переліку, в умовах воєнного часу, також варто додати до аптечки якісний турнікет для зупинки кровотеч і навчитися ним користуватися. А от джут, який використовують для забору венозної крові в лабораторії, – не підходить!

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Антибіотики, гормональні препарати, препарати з дифенгідраміном або метамізолом натрія – не для домашньої аптечки.

Базова аптечка:

  • турнікет
  • еластичні бинти
  • безпечні шпильки
  • стерильні рукавички
  • пінцет
  • ножиці
  • неспиртові серветки
  • термометр
  • пластирі (і для очей)
  • стерильні бинти
  • трикутні пов'язки (косинкові)
  • антисептичний засіб (хлоргексидин, спирт 70% тощо)
  • знеболювальні та жарознижувальні (ібупрофен, парацетамол)
  • розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію – НЕ чорне активоване вугілля)
  • крем від алергії (активна речовина: дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетиризин тощо)
  • стерильний фізрозчин для промивання ран
  • краплі для промивання очей
Що має містити базова аптечка – відповідь МОЗ - фото 516811

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