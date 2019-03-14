Що люди думають про крики під час сексу

Опитування було присвячене не тільки сексуальній гучності / Men's Health

Проведене днями опитування американців показало, що 41% жінок вважають себе надмірно гучними в інтимні моменти. При цьому чоловіків з такою самою думкою про себе – всього 27%.

Дослідники вважають, що така різниця обумовлена ​​у першу чергу меншою емоційністю сильної статі: чоловіки не так сильно за все переживають.

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Цікаво, що 54% ​​респондентів вважають важливим чути еротичні звуки від партнера, а 42% – виражати себе в сексі. Ймовірно, це еволюційний фактор, оскільки наші предки надавали звукам дуже велике значення. Якщо хочеться висловити себе через стогони, то не стримуйся.

До речі, опитування було присвячене не тільки сексуальній гучності. З'ясувалося також, що улюбленою позою американців залишилася "доггі-стайл". Є й кумедна статистика за знаками зодіаку: наприклад, Близнюки схильні перебільшувати кількість партнерів, Риби люблять відкриті відносини, а Скорпіони частіше за інших користуються презервативом.

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