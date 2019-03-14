Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Серіал Кріпосна Гороскоп на день

Що люди думають про крики під час сексу

  • 44
Опитування було присвячене не тільки сексуальній гучності - фото 1
Опитування було присвячене не тільки сексуальній гучності / Men's Health

Проведене днями опитування американців показало, що 41% жінок вважають себе надмірно гучними в інтимні моменти. При цьому чоловіків з такою самою думкою про себе – всього 27%.

Дослідники вважають, що така різниця обумовлена ​​у першу чергу меншою емоційністю сильної статі: чоловіки не так сильно за все переживають.

І ще: Ці продукти підвищують сексуальне бажання

Цікаво, що 54% ​​респондентів вважають важливим чути еротичні звуки від партнера, а 42% – виражати себе в сексі. Ймовірно, це еволюційний фактор, оскільки наші предки надавали звукам дуже велике значення. Якщо хочеться висловити себе через стогони, то не стримуйся.

До речі, опитування було присвячене не тільки сексуальній гучності. З'ясувалося також, що улюбленою позою американців залишилася "доггі-стайл". Є й кумедна статистика за знаками зодіаку: наприклад, Близнюки схильні перебільшувати кількість партнерів, Риби люблять відкриті відносини, а Скорпіони частіше за інших користуються презервативом.

Що люди думають про крики під час сексу - фото 314343

Читайте також: Сексологи виявили у жінок 8 типів оргазмів

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася американська гаряча штучка Тайра Бенкс (18+)
  • 12 березня, 19:21
  • 1659
iPhone та Samsung Galaxy: ТОП-5 смартфонів 2000-х, якими марив кожен
  • 11 березня, 15:13
  • 889
З днем народження: найкращі привітання українською мовою
  • 13:28
  • 1313576
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Секс