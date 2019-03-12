Ці продукти підвищують сексуальне бажання

Є цілий ряд продуктів, які призначені для поліпшення сексуального життя. Саме про них і розповімо вам нижче.

Кавун. Кавун є одним з найкращих продуктів для поліпшення сексуального життя. Вся справа в тому, що в його складі є аргінін, який і збільшує сексуальне бажання, хоч і на короткий термін. Також в цьому продукті є лікопен, що доповнює інші антиоксиданти, які дозволяють захистити передміхурову залозу.

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Риба. Дивовижний продукт, який дозволяє поліпшити сексуальне життя. Завдяки їй можна стимулювати вироблення тестостерону. Хоча і вважається, що жирна їжа не може сприяти поліпшенню сексуального життя, риба не є таким продуктом.

Ківі. Ківі – дуже смачний і корисний продукт. Вся справа у вітаміні С, який міститься в його складі. До речі, поліпшенню сексуального життя сприятимуть і інші продукти з цим вітаміном. Тому слід їсти більше цитрусових, якщо хочете якісного сексуального життя.

Ці продукти підвищують сексуальне бажання

Морепродукти. Не тільки риба, а й інші морепродукти будуть покращувати сексуальне життя. Вони сприяють виробленню тестостерону і поліпшенню якості сперми. А якщо ви не любите морепродукти, то можна замінити їх оливками.

Гранати. Червоні продукти не дарма обожнювали у Стародавній Греції. Вино з цього фрукта вважалося любовним напоєм.

Банани. У цьому продукті є фермент бромелайн, крім того, банани багаті калієм і магнієм. Це дозволяє поліпшити роботу серцево-судинної системи, продовжити статевий акт і поліпшити сексуальне життя.

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