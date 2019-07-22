Знаки зодіаку, які закохуються довго, але на все життя

Стрільці не можуть жити без пригод, і любовна сфера – не виняток / Fanart.tv

Представники одних знаків зодіаку закохуються буквально з першого погляду, в той час як іншим потрібні місяці і навіть роки, щоб усвідомити всю серйозність своїх намірів.

Скорпіон

Скорпіони вважають себе абсолютно вільними людьми, а тому не поспішають обзаводитися шлюбними узами. Водночас, їх харизма і чарівність здатні підпорядкувати будь-якого, не кажучи вже про тих, кому ця людина небайдужа.

Скорпіони схильні до крайнощів: від безмежної любові до лютої ненависті їх відділяє один крок. Вони здатні на сильні почуття, під впливом яких можуть втратити голову і кардинально змінити свою долю. Але одного разу обпікшись, представники цього знака будуть раз у раз "дути на воду", боячись розкритися для нового кохання.

Риби

Живучи в своєму "затишному" світі фантазій і мрій, Риби закохуються дуже довго. При цьому об'єкт їх почуттів може навіть не здогадуватися про свою долю, оскільки представники цього знака неймовірно потайливі. Вони буквально шкірою починають відчувати тяжіння, але ретельно приховують свої почуття.

Як закохуються знаки зодіаку

У відносинах для Риб головне романтика. Дорогим подарункам вони вважають за краще прогулянки під місяцем і вірші. Величезну увагу Риби приділяють емоційному стану свого партнера: вони вміють слухати, підтримувати, давати слушні поради, а головне: не тримати зла і прощати.

Стрілець

Стрільці не можуть жити без пригод, і любовна сфера – не виняток. Але навіть у кохання вони не терплять обмежень, мріючи про свободу і насолоду кожним моментом без непотрібних зобов'язань. Іноді Стрільці можуть закохатися з першого погляду, головне – об'єкт має їх тішити і потребувати опіки і захисту. Але як тільки він стає самостійним і починає висувати свої вимоги – любов дивним чином проходить, і Стрілець негайно вирушає у вільне плавання.

А до того, хто був йому довгий час справжнім другом і однодумцем, Стрілець може почати відчувати зовсім не дружні почуття і в підсумку створити щасливу сім'ю.

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