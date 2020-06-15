Що корисніше: вишня чи черешня

Вишня і черешня розрізняються кількістю цінних нутрієнтів: у вишні вона багатша, і в ній же міститься менше цукру, ніж в черешні.

Вишня більш ефективна для омолодження організму, схуднення і зміцнення імунітету, а черешня корисніша для крові.

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Виявляється, в черешні міститься багато вітамінів груп В, С, Е, Р, корисні органічні кислоти (лимонна, бурштинова і яблучна), мінерали (хром, кобальт, залізо, йод, кремній і багато інших), флавоноїди і пектин, глюкоза і клітковина.

Найбільше в черешні вітаміну С, який необхідний для зміцнення захисних сил організму і протистояння різним інфекційним і вірусним захворюванням. Він також сприяє зміцненню стінок кровоносних судин. Регулярне вживання черешні активізує процеси виведення надлишку рідини і поновлення кров'яних клітин. ⠀

Черешня

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