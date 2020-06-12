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Фігурі не завадять: які фрукти можна сміливо їсти тим, хто на дієті

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Ці фрукти корисні, якщо не їсти їх відрами - фото 1
Ці фрукти корисні, якщо не їсти їх відрами

Коли справа доходить до дієти і втрати зайвих кілограмів, багато хто намагається обмежити споживання солодких продуктів. Більшість фруктів містять чималу кількість фруктози і вуглеводів. Але далеко не всі. Цю четвірку можна сміливо включати до раціону тим, хто вирішив сісти на дієту.

Головне правило – не їсти ці фрукти кілограмами. А от кілька шматочків не лише принесуть вам користь, а й позитивно вплинуть на ваш настрій.

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Ананас. В ананасі багато вітамінів і мінералів, і це чудовий фрукт для приборкання своєї тяги до солодкого. Ананас можна вживати як в чистому вигляді, так і робити на його основі смузі і сорбети.

Грейпфрут. Він не змусить зайві кілограми відступити, як багато хто думає. Але в ньому міститься достатньо води, щоб відчуття наповненості шлунка збереглося довше.

Грейпфрут не прожене геть усі ваші зайві кілограми - фото 409514
Грейпфрут не прожене геть усі ваші зайві кілограми

Груші. Одна груша містить шість грамів клітковини. Достатнє її споживання допомагає відчувати насичення довше, а отже, з'їдати менше. Крім того, в грушах багато калію, важливого для здоров'я м'язів.

Яблука. Це відмінний фрукт для тих, що худне, оскільки в яблуках міститься багато клітковини. А кислі його сорти дозволять отримати додаткову порцію вітаміну С.

Повторимось: знайте міру, і тоді ці фрукти принесуть вам максимум користі. Ідеальний варіант – додавати їх до свого сніданку. Так ви не лише отримаєте заряд вітамінів зранку, а й наситите свій організм корисними речовинами.

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Джерело: Medikforum
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