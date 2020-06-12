Фігурі не завадять: які фрукти можна сміливо їсти тим, хто на дієті

Ці фрукти корисні, якщо не їсти їх відрами

Коли справа доходить до дієти і втрати зайвих кілограмів, багато хто намагається обмежити споживання солодких продуктів. Більшість фруктів містять чималу кількість фруктози і вуглеводів. Але далеко не всі. Цю четвірку можна сміливо включати до раціону тим, хто вирішив сісти на дієту.

Головне правило – не їсти ці фрукти кілограмами. А от кілька шматочків не лише принесуть вам користь, а й позитивно вплинуть на ваш настрій.

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Ананас. В ананасі багато вітамінів і мінералів, і це чудовий фрукт для приборкання своєї тяги до солодкого. Ананас можна вживати як в чистому вигляді, так і робити на його основі смузі і сорбети.

Грейпфрут. Він не змусить зайві кілограми відступити, як багато хто думає. Але в ньому міститься достатньо води, щоб відчуття наповненості шлунка збереглося довше.

Грейпфрут не прожене геть усі ваші зайві кілограми

Груші. Одна груша містить шість грамів клітковини. Достатнє її споживання допомагає відчувати насичення довше, а отже, з'їдати менше. Крім того, в грушах багато калію, важливого для здоров'я м'язів.

Яблука. Це відмінний фрукт для тих, що худне, оскільки в яблуках міститься багато клітковини. А кислі його сорти дозволять отримати додаткову порцію вітаміну С.

Повторимось: знайте міру, і тоді ці фрукти принесуть вам максимум користі. Ідеальний варіант – додавати їх до свого сніданку. Так ви не лише отримаєте заряд вітамінів зранку, а й наситите свій організм корисними речовинами.

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