Що іноземні ЗМІ написали про хаос у Нових Санжарах

ЗМІ не оминули ситуацію з мітингами в Нових Санжарах Полтавської області, куди привезли з охопленого смертоносним коронавірусом Китаю понад 70 українців та іноземців.

CNN: "Протестувальники напали на конвой автобусів, що перевозили українських громадян та іноземців, евакуйованих із китайського міста Ухань, поранивши дев'ять працівників поліції та одного цивільного в четвер..."

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ВВС: "Десятки протестувальників в українському селищі напали на автобуси, що перевозили евакуйованих людей з ураженого коронавірусом Китаю. Евакуйованих привезли до оздоровчого санаторію в Нові Санжари, що в Полтавській області, де вони перебуватимуть на карантині 14 днів".

Associated Press: "Зусилля України відправити на карантин понад 70 людей, евакуйованих з Китаю через новий вірусний спалах, у четвер перетворилися на хаос, коли місцеві мешканці, які виступають проти переїзду, кидали каміння на евакуйованих та вступали в сутичку з поліцією..."

The Guardian: "Україна: жорстокі сутички, коли місцеві жителі кидають каміння в автобуси евакуйованих через коронавірус. Мешканці Нових Санжар зіткнулися з поліцією через карантинне місце, яке повинне прийняти понад 70 людей, евакуйованих з Китаю".

Deutsche Welle: "Поки в Україні не зареєстровано жодних підтверджених випадків вірусу. Але побоювання можливого поширення вірусу змусили місцевих жителів протестувати проти конвою автобусів, які перевозили евакуйованих людей..."

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