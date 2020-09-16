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Що ховається за вдалим фото: фотографи показали кадри зі зйомок, які вас вразять

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Як створюють круте фото - фото 1
Як створюють круте фото

Кожен із нас підозрює, що за вдалим кадром стоїть робота не однієї людини. Але ми не завжди можемо уявити, як же ж створюються справжні фотошедеври. Благо фотографи вирішили нас провести у закулісся крутої художньої світлини.

Фотографи влаштували новий флешмоб у твіттері. Вони діляться секретами вдалих робіт. Для цього митці викладають по 2 фото: на одному показують фотографію, а на другій – процес її створення. Бекстейджі зйомок вас однозначно вразять!

Вам сподобається: Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото

Просто гляньте, що ховається за кадром:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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