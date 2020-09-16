Що ховається за вдалим фото: фотографи показали кадри зі зйомок, які вас вразять

Кожен із нас підозрює, що за вдалим кадром стоїть робота не однієї людини. Але ми не завжди можемо уявити, як же ж створюються справжні фотошедеври. Благо фотографи вирішили нас провести у закулісся крутої художньої світлини.

Фотографи влаштували новий флешмоб у твіттері. Вони діляться секретами вдалих робіт. Для цього митці викладають по 2 фото: на одному показують фотографію, а на другій – процес її створення. Бекстейджі зйомок вас однозначно вразять!

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Просто гляньте, що ховається за кадром:

The Setup The Shot pic.twitter.com/KItPjyJJeu — Joztakethose (@Jayflvcko__) September 7, 2020

the setup vs. the shot



iPhone edition pic.twitter.com/bAXI2DjTU5 — peachy t (@ttlytierra) September 14, 2020

A bagunça/ a foto pic.twitter.com/92tuKWJhyX — Karina Andrade (@Karinaandradeph) September 12, 2020

The setup The shot pic.twitter.com/hj1iz5MPJ8 — Sterling (@Sterlingmills22) September 14, 2020

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