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Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото

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Роботи Джеймса Кука - фото 1
Роботи Джеймса Кука / adnportal

Студент-архітектор Джеймс Кук з Великобританії вирішив не викидати стару друкарську машинку, а дати їй друге життя. За допомогою цього механічного приладу хлопець створює неймовірні картини.

Готовими роботами 23-річний художник ділиться в Instagram, де у нього з'явилося чимало шанувальників. Сьогодні на сторінку талановитого хлопця підписано близько 10 тисяч користувачів соцмережі.

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Такий спосіб малювання Джеймс відкрив для себе шість років тому, надихнувшись історією про американського художника-друкаря Пола Сміта, який страждав церебральним паралічем.

Свою першу друкарську машинку британець придбав у літньої пари, яка продавала антикваріат. Сьогодні у художника вже 20 старовинних приладів, які він використовує для створення своїх шедеврів.

Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото - фото 424892

Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото - фото 424893

Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото - фото 424895

Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото - фото 424896

Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото - фото 424897

Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото - фото 424898

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Джерело: adnportal
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