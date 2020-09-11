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Британець створює малюнки за допомогою друкарської машинки: фото
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Студент-архітектор Джеймс Кук з Великобританії вирішив не викидати стару друкарську машинку, а дати їй друге життя. За допомогою цього механічного приладу хлопець створює неймовірні картини.
Готовими роботами 23-річний художник ділиться в Instagram, де у нього з'явилося чимало шанувальників. Сьогодні на сторінку талановитого хлопця підписано близько 10 тисяч користувачів соцмережі.
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Такий спосіб малювання Джеймс відкрив для себе шість років тому, надихнувшись історією про американського художника-друкаря Пола Сміта, який страждав церебральним паралічем.
Свою першу друкарську машинку британець придбав у літньої пари, яка продавала антикваріат. Сьогодні у художника вже 20 старовинних приладів, які він використовує для створення своїх шедеврів.
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