Іспанський художник розмалював 90-літній маяк: активісти обурені його творчістю

На півночі Іспанії на одному з мисів з'явився новий артоб'єкт – 90-річний маяк, який художник Окуда Сан Мігель розмалював різнокольоровими геометричними фігурами й анімалістичними візерунками. На жаль, оздоблення споруди не всім припало до душі.

Маяк розташований неподалік міста Аджой на узбережжі Атлантичного океану. Місцева рада й адміністрація порту попросили художника розмалювати білий маяк, щоб привернути увагу туристів. Проєкт назвали Infinite Cantabria. Частину грошей, які планують зібрати з туристів і подій на об'єкті, обіцяють скерувати на фінансування продовольчих банків у регіоні.

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Цього разу я використав тварин з провінції Кантабрія – вовків, ведмедів, чайок і стерв'ятників... кольори та геометрія представляють культуру корінних народів, мультикультурність і свободу, – розповідає Окуда Сан Мігель про свою роботу.

Однак не всі поділяють такий ентузіазм і яскраву палітру. Раніше цьогоріч майже 4000 людей підписали петицію, яка закликала залишити маяк білим, оскільки реконструкція "повністю змінює стиль маяка на мисі Аджой і не враховує архітектурну спадщину Кантабрії".



Так виглядав маяк до реконструкції

Члени регіональної партії Izquierda Unida пішли ще далі, і звернулися в прокуратуру, щоб та перевірила, чи не порушила місцева влада й адміністрація порту закони про спадщину. У справі відкрили кримінальне провадження.

За словами Сан Мігеля, проєкт замислювався як тимчасовий. Малюнок повинен залишатися на маяку 8 років. "Щонайменше це нікого не залишило байдужим", – наголосив художник.

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