Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після

Блогерка показала, що приховують ідеальні фото в соцмережах, і стала зіркою TikTok. Здається, такої серйозної різниці не очікував ніхто!

Візажистка та блогерка Холлі Кокерілл добре знає, як часто люди зловживають фоторедакторами у намаганні мати кращий вигляд. І статистика підтверджує, що приблизно 1 з 5 американців використовує фільтри для своїх світлин, що абсолютно негативно впливає на самооцінку, передає Радіо MAXIMUM.

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Тому дівчина вирішила показати різницю між соціальними мережами та реальним життям на власному прикладі, записавши серію "викривальних" відео. І не дивно, що Холлі зібрала мільйони переглядів, адже кадри "до" і "після" вражають.

"Соцмережі - фейк, не обманюйтесь", – наголошує блогерка.

Джерело фото: hollycockerillmua

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