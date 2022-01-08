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Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після

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Як нас обманюють в соцмережах - фото 1
Як нас обманюють в соцмережах / hollycockerillmua

Блогерка показала, що приховують ідеальні фото в соцмережах, і стала зіркою TikTok. Здається, такої серйозної різниці не очікував ніхто!

Візажистка та блогерка Холлі Кокерілл добре знає, як часто люди зловживають фоторедакторами у намаганні мати кращий вигляд. І статистика підтверджує, що приблизно 1 з 5 американців використовує фільтри для своїх світлин, що абсолютно негативно впливає на самооцінку, передає Радіо MAXIMUM.

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Тому дівчина вирішила показати різницю між соціальними мережами та реальним життям на власному прикладі, записавши серію "викривальних" відео. І не дивно, що Холлі зібрала мільйони переглядів, адже кадри "до" і "після" вражають.

"Соцмережі - фейк, не обманюйтесь", – наголошує блогерка.

@hollycockerillmua Social media is fake, don’t be fooled #fyp #fakevsreal #instagramvsreality #loveyourself ♬ Praise God - Kanye West

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491293

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491294

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491295

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491296

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491297

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491298

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491299

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491300

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491301

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491302

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491303

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491304

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491305

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491306

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491307

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491308

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491309

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491310

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491311

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491312

Що ховається за ідеальними фото: дівчина шокувала знімками до і після - фото 491313

Джерело фото: hollycockerillmua

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