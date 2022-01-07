Чому у моделей plus size такі худі обличчя: блогерка розкрила епічну таємницю

Дівчина розкрила секрет фотосесій моделей plus size, які мають доволі стрункі риси обличчя. І після цього є чимало питань до брендів та фотографів.

Історії, які розкривають моделі з власного досвіду на різних шоу та зйомках, можуть стати дійсно шокуючими: від голодування і до пластики лише для того, щоб покупці бачити в рекламах ідеальні і неприродні тіла, підтримуючи нереальний еталон краси. Не винятком стала і розповідь блогерки, яка частенько знімається для брендів вбрання, передає Радіо MAXIMUM.

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Якщо ви думали, що поява моделей plus-size все ж є позитивною зміною, то не все так просто. Навіть тут ховається чимало обману. Тому рудоволоса модель норвезька модель Каролін Бьорнелікке (Karoline Bjørnelykke), яка відома у ТікТок під ніком coolquinn та працює у моделінгу доволі довго, розкрила залаштунки знімальних процесів для красунь з розміром вбрання від XL.

instagram.com/redkaroline

Зараз дівчина з доволі звичайними параметрами часто постає у фотосесіях для компаній, які презентують одяг не для худорлявих. Але і їй доводиться приміряти те, що значно більше за її розмір. І саме у таких випадках на допомогу приходять... підкладки, які розміщуються по всьому тілу під тілесним костюмом, додаючи об'ємів у потрібних місцях. Якщо ж і з ними одяг не надто добре сидить, то на спині його фіксують прищіпками, створюючи красивий силует.

Тому якщо у рекламах ви помічаєте дівчат розмірами від XL, але з доволі худими обличчями, то, швидше за все, це звичайні моделі у "костюмах". Такий підхід обурив Роню, адже значно краще було б одразу найняти модель відповідних розмірів, а не створювати нетипові уявлення про дівчат з такими пропорціями.

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