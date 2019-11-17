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Що готує чоловік: вірусне відео з приготуванням невидимої страви спантеличило мережу

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Ви залипнете на цьому відео - фото 1
Ви залипнете на цьому відео

Грати на невидимій гітарі? Запросто. Так, чому ж не готувати невидиму їжу. Цей процес теж може бути захоплюючим і змушувати "залипати" глядачів біля екранів своїх гаджетів. Власне це ми й пропонуємо вам зробити.

Відео, яке ви зараз подивитеся, прийшло до нас не з далекого майбутнього, а з недавнього сьогодення: у жовтні 2019 року його виклав у твіттері користувач Масак Дарурат.

І ще: Що це було? Рибалка зловив сома на яйце і кока-колу

Ролик став мегавірусним: у мережі у нього майже 24 мільйони переглядів, а в Imgur, де він з'явився пару днів тому, – близько 500 тисяч.

Як випливає з тексту в фіналі ("Selamat Idul Fitri" – "Щасливого Ід-аль-Фітра" і "Kita kembali ke fitrah" – "Повертаємося до природи"), а також з поста Масака в Instagram, відео присвячене Ураза- байраму (також називається Ід-аль-Фітр) – ісламському свята розговіння, яке відзначається на честь закінчення поста у місяць рамадан.

І тільки на одну загадку, зате найголовнішу, у нас немає відповіді: що ж саме готує наш герой? Можливо, у вас є здогадки?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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