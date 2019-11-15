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Користувачі мережі не можуть повірити у цей незвичайний футбольний трюк: відео
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У мережі з'явилося курйозне відео з футбольним трюком, в реальність якого не можуть повірити користувачі. А ви як гадаєте?
В Instagram на стоірнці 433, на яку підписано майже 24 мільйони користувачів, опублікували курйозний ролик. На короткому відео видно, як якийсь гравець уникнув підкату суперника, підкинувши м'яч стопою, яка була над м'ячем.
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Завдяки цьому фінту опонент проїхав повз м'яча, тоді як його виконавець отримав можливість пройти далі. Користувачі мережі не вірять в реальність цього трюку, оскільки він суперечить гравітації. За короткий проміжок часу відео набрало кілька мільйонів переглядів.
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