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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня

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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня - фото 1

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 20 травня: в Україні виявлено ​19 230​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня - фото 405049

Більше новин: Названа кількість пацієнтів із рецидивами коронавірусу

За попередню добу було зафіксовано ​354 нові випади COVID-19. Станом на ранок 20 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 945 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 47 174 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 19 230
Одужали 5 955
Померли 564

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 796) та в місті Києві (2 410). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 766

Волинська область

 676

Дніпропетровська область

 849

Донецька область

 133

Житомирська область

 583

Закарпатська область

 922

Запорізька область

 385

Івано-Франківська область

 1 246

Кіровоградська область

 450

Київ

 2 410

Київська область

 1 261

Львівська область

 1 136

Луганська область

 42

Миколаївська область

 264

Одеська область

 792

Полтавська область

 265

Рівненська область

 1 217

Сумська область

 164

Тернопільська область

 1 089

Харківська область

 836

Херсонська область

 172

Хмельницька область

 280

Чернівецька область

 2 796

Черкаська область

 381

Чернігівська область

 115

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

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Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-05-2020:

Захворіли 4 897 567
Одужали 1 786 829
Померли 323 286

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня - фото 403713

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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