Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 20 травня: в Україні виявлено ​19 230​ випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано ​354 нові випади COVID-19. Станом на ранок 20 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 945 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 47 174 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 19 230 Одужали 5 955 Померли 564

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 796) та в місті Києві (2 410). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 766 Волинська область 676 Дніпропетровська область 849 Донецька область 133 Житомирська область 583 Закарпатська область 922 Запорізька область 385 Івано-Франківська область 1 246 Кіровоградська область 450 Київ 2 410 Київська область 1 261 Львівська область 1 136 Луганська область 42 Миколаївська область 264 Одеська область 792 Полтавська область 265 Рівненська область 1 217 Сумська область 164 Тернопільська область 1 089 Харківська область 836 Херсонська область 172 Хмельницька область 280 Чернівецька область 2 796 Черкаська область 381 Чернігівська область 115

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-05-2020:

Захворіли 4 897 567 Одужали 1 786 829 Померли 323 286 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.

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