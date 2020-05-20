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Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 20 травня
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Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 травня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 9:00 середи, 20 травня: в Україні виявлено 19 230 випадків коронавірусу.
Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.
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За попередню добу було зафіксовано 354 нові випади COVID-19. Станом на ранок 20 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 945 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 47 174 таких повідомлень.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|19 230
|Одужали
|5 955
|Померли
|564
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (2 796) та в місті Києві (2 410). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|766
|
Волинська область
|676
|
Дніпропетровська область
|849
|
Донецька область
|133
|
Житомирська область
|583
|
Закарпатська область
|922
|
Запорізька область
|385
|
Івано-Франківська область
|1 246
|
Кіровоградська область
|450
|
Київ
|2 410
|
Київська область
|1 261
|
Львівська область
|1 136
|
Луганська область
|42
|
Миколаївська область
|264
|
Одеська область
|792
|
Полтавська область
|265
|
Рівненська область
|1 217
|
Сумська область
|164
|
Тернопільська область
|1 089
|
Харківська область
|836
|
Херсонська область
|172
|
Хмельницька область
|280
|
Чернівецька область
|2 796
|
Черкаська область
|381
|
Чернігівська область
|115
Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, робіть фізичні вправи вдома, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, а купуючи їх, дбайте про безпеку та ретельно мийте після магазину.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-05-2020:
|Захворіли
|4 897 567
|Одужали
|1 786 829
|Померли
|323 286
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Росії, Іспанії, Великобританії та Італії.
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