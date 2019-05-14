Чому всі ми неправильно готуємо яєчню

Ну, хто ж не знає як смажити яйця? Але не поспішайте з висновками, ця маніпуляція не така вже й проста, як може здатися на перший погляд.

Напевно, багато хто з вас смажать яйця саме так: на дуже гарячій пательні без кришки, низ відразу твердне, а верх залишається рідким: всі хвороботворні мікроби, які потенційно там можуть бути, залишаються живими...

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Це не міф, адже бактерії сальмонели можуть бути і під шкаралупою, якщо зараження відбулося ще всередині хворої курки. Також вони можуть потрапити туди через мікротріщини. Тому при приготуванні яєчні необхідна термічна обробка всього продукту, сальмонели гарантовано гинуть за десять хвилин при температурі вище 75°C. Цього нескладно домогтися, якщо просмажувати яйця з двох сторін, або ж накрити сковорідку кришкою і готувати на невеликому вогні хвилин 10-15 хвилин.

Крім небезпеки інфекцій, існує суттєва шкода від самого процесу смаження, особливо, якщо додається багато олії. Лийте якомога менше олії й не перегрівайте поверхню пательні.

Яєчню часто звикли їсти з сосисками, беконом тощо. Однак останні дослідження показують, що червоне м'ясо, а особливо перероблене м'ясо (сосиски, ковбаси) стає джерелом онкологічних захворювань. Взагалі, це поєднання продуктів вважається шкідливим, в кишківнику поселяються певні типи мікрофлори, які виробляють токсичні речовини саме при перероблюванні м'яса і яєць.

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