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Що додати до раціону, якщо зненацька застудилися

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Застуда - фото 1
Застуда / pinterest

Щоб швидко впоратися із застудою, ГРЗ або грипом, важливо не тільки сумлінно виконувати призначення лікаря, а й дотримуватися певних правил у харчуванні. Під час хвороби варто зробити упор на продукти, які мають противірусні і антибактеріальні властивості.

Хоча в період хвороби апетит найчастіше відсутній, повністю відмовлятися від їжі ні в якому разі не можна. При застуді збільшується потреба в енергії, яка витрачається на боротьбу з інфекцією. Причому, чим вище температура, тим більше витрата енергії, яку потрібно заповнювати, пише

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Куркума

Про лікувальні властивості куркуми відомо вже давно. В її складі є куркумін - потужний антиоксидант, який підвищує активність імунних клітин і допомагає організму справитися з вірусами. Куркуму можна додавати в різні страви.

Ромашковий чай

Дослідники довели, що чай на основі ромашки добре заспокоює і сприяє збільшенню антибактеріальної активності організму, зміцнюючи імунітет і покращуючи якість сну. Під час застуди ж потрібно більше відпочивати і не переживати через дрібниці.

Сушена вишня

Це ще один продукт, у складі якого багато антибактеріальних речовин. Користь сушеної вишні проявляється в бактерицидних властивостях. Ягода сприяє відходженню мокротиння при сухому кашлі і підвищує загальний імунітет.

Що додати до раціону, якщо зненацька застудилися - фото 452820

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