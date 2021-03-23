На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що додати до раціону, якщо зненацька застудилися
-
- 19
Щоб швидко впоратися із застудою, ГРЗ або грипом, важливо не тільки сумлінно виконувати призначення лікаря, а й дотримуватися певних правил у харчуванні. Під час хвороби варто зробити упор на продукти, які мають противірусні і антибактеріальні властивості.
Хоча в період хвороби апетит найчастіше відсутній, повністю відмовлятися від їжі ні в якому разі не можна. При застуді збільшується потреба в енергії, яка витрачається на боротьбу з інфекцією. Причому, чим вище температура, тим більше витрата енергії, яку потрібно заповнювати, пише
І ще: 4 найшкідливіші звички людини: це не куріння і алкоголь
Куркума
Про лікувальні властивості куркуми відомо вже давно. В її складі є куркумін - потужний антиоксидант, який підвищує активність імунних клітин і допомагає організму справитися з вірусами. Куркуму можна додавати в різні страви.
Ромашковий чай
Дослідники довели, що чай на основі ромашки добре заспокоює і сприяє збільшенню антибактеріальної активності організму, зміцнюючи імунітет і покращуючи якість сну. Під час застуди ж потрібно більше відпочивати і не переживати через дрібниці.
Сушена вишня
Це ще один продукт, у складі якого багато антибактеріальних речовин. Користь сушеної вишні проявляється в бактерицидних властивостях. Ягода сприяє відходженню мокротиння при сухому кашлі і підвищує загальний імунітет.
Це цікаво: Чим може зашкодити повільна ходьба
-
21:2124 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52OnePlus представила свій перший смарт-годинник з крутезним екраном
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
19:55Що додати до раціону, якщо зненацька застудилися
-
19:42Шестиколісний 70-річний Fiat з винним баром пустять з молотка за нічогеньку ціну
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:24Шутер Ready or Not випустить Team 17: дивіться свіжий трейлер
-
19:11Представлено смартфон OnePlus 9 Pro: топова начинка та камера Hasselblad
-
18:515 корисних продуктів, які очистять організм природним чином
-
18:41Уже третій рік поспіль: церемонія вручення Оскара знову пройде без ведучого
-
18:20Шварценеггер заявив, що хоче захистити Землю від інопланетян
-
18:08Науковці закликають кожного рухатися щогодини
-
17:52Гороскоп на 24 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:42Учені розповіли, чому корисно пити каву за 30 хвилин до тренування
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
17:22Медики розповіли, скільки йоду треба організму і де його шукати
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
16:53Шпигуни розкрили новий серійний спорткар Nissan Z
-
16:41За скільки хвилин Везувій знищив древні Помпеї: шокуюче дослідження
-
16:21Астрологи передбачили закінчення чорної смуги для трьох знаків Зодіаку
-
16:09Ніколи не кажи ніколи: Руперт Грінт заявив, що готовий повернутися до ролі Рона Візлі
-
15:56Kia представила великий повнопривідний седан K8: у чому його особливість
-
15:31Блогер зняв вражаючі кадри виверження вулкана Фаградалсфьяль в Ісландії: відео з дрона
-
15:165 порад від мільйонерів тим, хто хоче розбагатіти
-
14:53Представлено Black Shark 4 Pro: флагманський ігровий смартфон, який "взує" конкурентів
-
20:16Вихідні і свята у квітні 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
17:15Сутінки, Тор, Дедпул та інші: як виглядали б діти закоханих пар з кіно
-
14:30Негласне правило: коли й навіщо водії вмикають лівий поворотник при повороті направо
-
11:45Коли Великдень у 2021 році: дата святкування Пасхи в Україні, його традиції та історія
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня
-
07:32ТОП позашляховиків, які не доведеться часто ремонтувати
- 22 березня
-
21:16День ангела у квітні 2021: календар іменин, кого вітати цього місяця
-
18:17На кого вчилися Тіна Кароль, Сергій Бабкін, Юлія Саніна та інші: освіта українських зірок
-
16:54Вже не в тренді: що точно не варто одягати навесні 2021
-
14:45Схвалено таксистами: ТОП 5 найкращих авто для роботи в таксі
-
11:43Різ Візерспун – 45! Добірка нових фільмів та серіалів з акторкою
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня
-
08:28Голос країни 11 сезон 9 випуск: як пройшли вокальні бої учасників
-
07:17Синоптик попередила про чергове похолодання: прогноз на 22 березня
- 21 березня
-
21:21Дівчина тижня: гаряча медсестра Меггі Роулінс, яка покинула медицину і стала моделлю (18+)
-
18:50Українська поштова марка стала однією з найкращих у Європі
-
15:20Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:19Всесвітній день поезії: впізнай автора за рядком з вірша
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня
-
08:45Страхувальники назвали найбезпечніші автомобілі
- 20 березня
-
21:48Чому користувачі втрачають довіру до смартфонів на Android: цікаве дослідження
-
18:18Експерти розповіли, як підвищити продуктивність посеред робочого дня
-
15:21Пам'яті вокаліста Linkin Park Честера Беннінгтона: згадуємо найпопулярніші хіти групи
-
11:42Всесвітній день Землі: ТОП 5 книг про екологічний спосіб життя
-
09:52Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 березня