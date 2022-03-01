Що дає членство в ЄС громадянам України: ключові переваги

Що отримає Україні від членства в ЄС / Kedar Gadge on Unsplash

Все більше країн-членів Європейського Союзу підтримують негайне надання Україні можливості вступити до ЄС. Що таке рішення дасть звичайним українцям - читайте далі.

28 лютого Україна офіційно подала заявку щодо вступу до Євросоюзу за спеціальною спрощеною процедурою. Її підтримали вже 8 країн з 27. Тому у Центрі протидії дезінформації при РНБО пояснили, які переваги цього кроку та що це принесе українцям.

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Варто додати, що ще у 2017 Україна відчула перші бонуси майбутнього членства, адже отримала безвіз.

Майже весь світ підтримує Україну / Markus Spiske on Unsplash

Основні переваги членства у ЄС для українців:

Кордони без бар’єрів. У багатьох країнах на кордонах не перевіряють паспорти;

Зміцнення прав споживачів. Якщо незадоволені якістю нових доріг та аеропортів, можна поскаржитися до Комісії європейського парламенту

Більше товарів за доступними цінами

Якісна європейська освіта

Імпульс для секторального співробітництва

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