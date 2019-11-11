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Що чоловікові найбільше подобається чути від коханої жінки

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Що треба говорити чоловікові - фото 1
Що треба говорити чоловікові / redbookmag

Те, що подобається чути чоловікам від жінок – не обов'язково те ж, що подобається чути жінкам. Чоловіки про це не просять. Але слова жінки для чоловіка – дійсно потужна штука.

Він робить тебе щасливою. Адже в цьому і є сенс ваших стосунків, вірно? Але він може бути не впевнений, що робить все, як треба, щоб ти відчувала себе щасливою. Чоловіки не вміють читати думки, так дай йому знати про це!

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Ти його цінуєш. Це як паливо для стосунків. Будь-який чоловік любить чути, що він хороший в чомусь, не тільки в сексі. Йому сподобається, якщо ти оціниш його роботу, як він працює руками, як слухає тебе або як допомагає своїм друзям.

Що чоловікові найбільше подобається чути від коханої жінки - фото 367440

Ти любиш його таким, яким він є. Не треба намагатися зробити з нього когось. Він хоче чути, що ти любиш його таким, яким він є. Звичайно, ви обидва маєте рости і розвиватися, але йому важливо знати, що ти любиш його і таким, що ти не хочеш його міняти.

Дозволь йому відчувати себе корисним. Може, ти і вмієш сама про все подбати, але іноді треба дозволяти чоловікові тобі допомогти. Він хоче цього. Полегшай собі задачу. Він оцінить, тому що хоче бути тобі корисним і сприйме це як комплімент.

Що чоловікові найбільше подобається чути від коханої жінки - фото 367441

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Джерело: redbookmag
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