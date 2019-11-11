Експерти з'ясували, яку модель сімейних стосунків обирає молодь

Фахівці з'ясували, яку модель відносин вважала б за краще молодь для своєї майбутньої сім'ї. З результатами дослідження ознайомилися ЗМІ.

Згідно з результатами опитування, 53% студентів обох статей виступають за професійно орієнтовану модель без поділу сімейних ролей. Тобто ролі чоловіка і жінки в сім'ї рівнозначні, при цьому обидва партнери більше уваги приділяють своєму професійному розвитку.

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За сімейно орієнтовану модель без поділу сімейних ролей (обидва партнери перебувають в рівних правах, основний пріоритет родина, а не кар'єра) висловилися 19% опитаних. Модель з частковою зайнятістю матерів протягом усього сімейного шляху (або тільки в період догляду за дітьми) підтримали 18% респондентів.

Серед опитаних лише 9% студентів виступили за консервативну модель сім'ї (батько – годувальник, мати – домогосподарка) і 1% – за матріархальну (сім'ю забезпечує жінка, а чоловік доглядає за дітьми). Дослідники відзначають, що в цілому різниця між відповідями юнаків і дівчат невелика.

Щаслива мама

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