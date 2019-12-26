Що було б, якби Сильвестр Сталлоне став головним героєм фільму Сам удома

На YouTube-каналі Ctrl Shift Face виклали уривок з культової різдвяної комедії "Сам удома", де за допомогою технології DeepFake обличчя 10-річного Кевіна (Маколея Калкіна) замінили на обличчя Сильвестра Сталлоне. Це треба бачити!

Також автори ролика змінили сюжет – зробили його більш драматичним: у цій версії батьки Кевіна загинуть в авіакатастрофі, і він буде зустрічати Різдво дійсно один. У момент, де сім'я летить у літаку, вставили кадри з "Пункту призначення".

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Нагадаємо, що DeepFake – технологія, в основі якої лежить штучний інтелект. Про програму стало широко відомо з 2017 року, коли за допомогою неї стали створювати фейкове порно зі знаменитостями.

Зараз Disney працює над рімейком комедії "Сам удома". Однак, за інформацією Screen Rant, це буде абсолютно новий проєкт, мало схожий на оригінальну історію. Збережеться тільки сама концепція – дитина проти двох дорослих. Але ні Кевіна Маккаллістер, ні його сім'ї, ні двох розбійників там не буде.

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