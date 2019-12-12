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Дивіться, хто виконає головну роль в рімейку Сам удома

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Сам удома 2020 - фото 1
Сам удома 2020 / wi-fi

Юна зірка комедійної драми 2019 року Кролик Джоджо Арчі Йейтс зіграє головну роль в перезавантаженні класичного різдвяного хіта Сам удома.

10-річний актор буде грати не Кевіна МакКалістера, а нового персонажа, історія якого схожа на оригінальну франшизу.

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В оригінальному фільмі 1990 року Кевіна, якого грає Маколей Калкін, випадково залишають удома, коли його сім'я їде в Париж на канікули. Протягом цього часу він має захистити будинок від грабіжників, яких грають Джо Пеші і Деніел Стерн.

Разом з Йейтс у фільмі також зіграють комедійна актриса Еллі Кемпер (Офіс, Непохитна Кіммі Шмідт) і Роб Делані (Хоббс і Шоу, Відчайдушні шахрайки). Спочатку передбачалося, що їм дістануться ролі батьків Єйтса, але джерела уточнили, що вони зіграють когось іншого.

Дивіться, хто виконає головну роль в рімейку Сам удома - фото 373792

У 1990 році Сам удома став головним прокатним хітом, заробивши 476,7 млн ​​доларів у всьому світі. Це призвело до продовження 1992 року Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку, який також мав величезний успіх.

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Джерело: wi-fi
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