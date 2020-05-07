Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

Не м'ясом єдиним: ці овочі містять величезну кількість білка

  • 33
Джерелом білка є не лише м'ясо та бобові - фото 1
Джерелом білка є не лише м'ясо та бобові

Найбільш корисними у справі схуднення є овочі, які дають організму не тільки багато білка, але й інших поживних речовин, що забезпечують активний обмін речовин. Так, білка. Вам не здалося. У цьому матеріалі ми розповімо вам про альтернативні джерела отримання білка.

Як відомо, білок практично не дає калорій, які можуть відкладатися у вигляді запасу, – він використовується організмом для підтримки м'язів, органів, виробництва гемоглобіну, гормонів, ферментів, імунних тіл. Також він добре насичує, дозволяє довго не відчувати голоду, не переїдати. Все це робить білок однією з найкорисніших речовин для схуднення.

Це цікаво: Якщо холодильник майже порожній: 12 продуктів, якими можна замінити інші

Експерти назвали найкорисніші для боротьби із зайвою вагою овочі з високим вмістом білка. Також вони є джерелами інших нутрієнтів, що зміцнюють здоров'я.

Шпинат. 100 грамів овоча – це 2,9 грама білка. Крім того, він забезпечує організм великою кількістю фолієвої кислоти, марганцю, магнію, заліза, калію, кальцію, вітамінів А і С. Містить рослинні сполуки, які посилюють антиоксидантний захист організму, пригнічують запалення.

Додайте до раціону шпинат - фото 402566
Додайте до раціону шпинат

Китайська капуста. Доповненням до білка йдуть фолієва кислота, кальцій, калій, марганець, залізо, вітаміни А, С і К. Вона також багата антиоксидантами. 70 грамів китайської капусти містять 1 грам білка.

Спаржа. 100-грамова порція овоча дає 2,2 грама білка і забезпечує організм безліччю корисних мікроелементів: серед них вітаміни групи В, фолієва кислота, мідь, марганець, фосфор, магній, вітаміни А і К, речовини з пробіотичною дією, які стимулюють ріст корисних кишкових бактерій.

Броколі. 100 грамів овоча містять 2,8 грама білка. Ще в ньому багато марганцю, калію, фосфору, вітамінів К і С, а також присутні всі незамінні амінокислоти, які необхідні організму. Флавоноїди броколі мають антиоксидантну, протизапальну дію.

Надзвичайно корисною є броколі - фото 402567
Надзвичайно корисною є броколі

Брюссельська капуста. Справжня "протеїнова бомба": у 100 грамах міститься близько 3,5 грама рослинного білка. Інша перевага овоча – вкрай високий вміст вітаміну С.

Білокачанна капуста. 100 грамів овоча можуть дати 2 грами білка, а також вітаміни С і К, мінерали калій, марганець, магній, фосфор, кальцій і залізо.

Порада фахівців. Щоб отримувати більше рослинного білка й інших корисних речовин можна поєднувати овочі і бобові.

Читайте також: 5 помилок під час обіду, які заважають схуднути

Джерело: Medikforum
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
  • 05 травня, 19:30
  • 293
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 949
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2272723
Загрузка...
Новини