Не м'ясом єдиним: ці овочі містять величезну кількість білка

Джерелом білка є не лише м'ясо та бобові

Найбільш корисними у справі схуднення є овочі, які дають організму не тільки багато білка, але й інших поживних речовин, що забезпечують активний обмін речовин. Так, білка. Вам не здалося. У цьому матеріалі ми розповімо вам про альтернативні джерела отримання білка.

Як відомо, білок практично не дає калорій, які можуть відкладатися у вигляді запасу, – він використовується організмом для підтримки м'язів, органів, виробництва гемоглобіну, гормонів, ферментів, імунних тіл. Також він добре насичує, дозволяє довго не відчувати голоду, не переїдати. Все це робить білок однією з найкорисніших речовин для схуднення.

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Експерти назвали найкорисніші для боротьби із зайвою вагою овочі з високим вмістом білка. Також вони є джерелами інших нутрієнтів, що зміцнюють здоров'я.

Шпинат. 100 грамів овоча – це 2,9 грама білка. Крім того, він забезпечує організм великою кількістю фолієвої кислоти, марганцю, магнію, заліза, калію, кальцію, вітамінів А і С. Містить рослинні сполуки, які посилюють антиоксидантний захист організму, пригнічують запалення.

Додайте до раціону шпинат

Китайська капуста. Доповненням до білка йдуть фолієва кислота, кальцій, калій, марганець, залізо, вітаміни А, С і К. Вона також багата антиоксидантами. 70 грамів китайської капусти містять 1 грам білка.

Спаржа. 100-грамова порція овоча дає 2,2 грама білка і забезпечує організм безліччю корисних мікроелементів: серед них вітаміни групи В, фолієва кислота, мідь, марганець, фосфор, магній, вітаміни А і К, речовини з пробіотичною дією, які стимулюють ріст корисних кишкових бактерій.

Броколі. 100 грамів овоча містять 2,8 грама білка. Ще в ньому багато марганцю, калію, фосфору, вітамінів К і С, а також присутні всі незамінні амінокислоти, які необхідні організму. Флавоноїди броколі мають антиоксидантну, протизапальну дію.

Надзвичайно корисною є броколі

Брюссельська капуста. Справжня "протеїнова бомба": у 100 грамах міститься близько 3,5 грама рослинного білка. Інша перевага овоча – вкрай високий вміст вітаміну С.

Білокачанна капуста. 100 грамів овоча можуть дати 2 грами білка, а також вітаміни С і К, мінерали калій, марганець, магній, фосфор, кальцій і залізо.

Порада фахівців. Щоб отримувати більше рослинного білка й інших корисних речовин можна поєднувати овочі і бобові.

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