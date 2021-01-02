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Люди, які люблять алкоголь, втрачають важливу здатність
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Алкоголь призводить до проблем з емпатією. Навіть у тверезому стані мозок п'яниць витрачає більше часу для розпізнавання болю іншої людини і вираження співчуття їй.
До таких висновків прийшли вчені з Сассекського університету у Великобританії.
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У своєму дослідженні вони залучили 71 людину у віці від 18 до 23 років. Спочатку методом анкетування добровольців поділили на дві групи: непитущих і п'яниць. А після провели сканування мозку за допомогою МРТ, фіксуючи зміни в роботі областей, пов'язаних зі сприйняттям болю і емпатією. До цього всіх добровольців попросили не вживати алкоголь як мінімум за 12 годин до дослідження. Будучи всередині апарату МРТ, учасники дивилися на спеціальні картинки і відповідали: зображена на них сцена болю чи ні.
Виявилося, що п'яницям потрібно більше часу, ніж непитущим, для реакції на ситуацію, яка зображує біль іншого, і, відповідно, на співчуття йому. При цьому свій біль вони розуміли добре, і якщо їх просили уявити травмовану частину тіла як власну, то їх реакції не відрізнялися від результатів тих самих непитущих.
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