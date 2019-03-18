Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Гороскоп на день

Що буде з вами, якщо постійно їсти на ходу

  • 7
Ось чому не варто зловживати фастфудом - фото 1
Ось чому не варто зловживати фастфудом / Chicago Tribune

Шалений темп життя впливає на те, що у нас буквально не вистачає часу не лише на здоровий сон, а й на повноцінний прийом їжі. Саме тому більшість з нас іноді (або часто) грішить перекусати на ходу. Втім, у цього процесу є не лише плюси, а й мінуси!

Головною перевагою перекусу на ходу є економія вашого дорогоцінного часу, що дозволяє не випадати зі свого звичного ритму.

І ще: Яким людям легше перейти на правильне харчування

Звичайно ж, швидкий перекус – краще, ніж зовсім нічого, але є низка "але"!

Їжа на ходу негативно впливає на роботу шлунку, адже при регулярному вживанні фастфуду та відмові від нормальних прийомів їжі може з'явитися виразка шлунка.

Швидкі перекуси, особливо, якщо мова йде про шкідливу їжу та швидкі вуглеводи, уповільнюють обмін речовин. Будьте готові, що ваш поспіх негативно вплине на фізичній формі.

Фастфуд негативно впливає не лише на фізичну форму - фото 315224
Фастфуд негативно впливає не лише на фізичну форму

Як правило, фастфуд не містить необхідних для організму речовин, тому користь від нього – лише в тому, що він допомагає "забути" почуття голоду.

Саме тому ми рекомендуємо не забувати про повноцінні прийоми їжі. Якщо вам не вдається нормально пообідати – потурбуйтесь про збалансований і ситний сніданок.

Читайте також: Як спорт: цей продукт допомагає швидко схуднути

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика 70-90 х: яка українська пісня була хітом в рік твого народження
  • 13 березня, 18:00
  • 2283
10 дурних запитань бармену: все, що тебе цікавило
  • 15 березня, 17:21
  • 951
ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?
  • 15 березня, 12:05
  • 858
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл