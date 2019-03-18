Що буде з вами, якщо постійно їсти на ходу

Ось чому не варто зловживати фастфудом / Chicago Tribune

Шалений темп життя впливає на те, що у нас буквально не вистачає часу не лише на здоровий сон, а й на повноцінний прийом їжі. Саме тому більшість з нас іноді (або часто) грішить перекусати на ходу. Втім, у цього процесу є не лише плюси, а й мінуси!

Головною перевагою перекусу на ходу є економія вашого дорогоцінного часу, що дозволяє не випадати зі свого звичного ритму.

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Звичайно ж, швидкий перекус – краще, ніж зовсім нічого, але є низка "але"!

Їжа на ходу негативно впливає на роботу шлунку, адже при регулярному вживанні фастфуду та відмові від нормальних прийомів їжі може з'явитися виразка шлунка.

Швидкі перекуси, особливо, якщо мова йде про шкідливу їжу та швидкі вуглеводи, уповільнюють обмін речовин. Будьте готові, що ваш поспіх негативно вплине на фізичній формі.

Фастфуд негативно впливає не лише на фізичну форму

Як правило, фастфуд не містить необхідних для організму речовин, тому користь від нього – лише в тому, що він допомагає "забути" почуття голоду.

Саме тому ми рекомендуємо не забувати про повноцінні прийоми їжі. Якщо вам не вдається нормально пообідати – потурбуйтесь про збалансований і ситний сніданок.

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