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Лікарка розповіла, на що вказують постійно холодні ноги
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Якщо у вас доволі часто холодні ноги, то це може стати одним з сигналів того, що можливий ризик розвитку деяких хвороб. Лікар-невролог Ірина Ляскіна поділилася, провісником яких захворювань може бути цей симптом.
Акцентувати увагу на холодні ноги варто, якщо вони у вас холодні постійно, а не тільки коли ви перемерзли або купалися в холодній воді.
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Фахівець каже про те, що цей симптом може свідчити про неврологічні або судинні хвороби: діабет, проблеми з печінкою або нирками, полінейропатія, хвороба Рейно. Лікарка радить завжди ретельно підходити до питання вибору взуття та одягу. Тому взуття категорично не рекомендують купувати зі штучних матеріалів, також не можна, щоб воно було занадто тісним. Плюс, можна приймати контрастний душ – це буде своєрідним "загартуванням" для ваших судин.
Звичайно ж, обов'язково треба переглянути щоденний раціон. Він має містити достатню кількість овочів, фруктів, м'яса птиці, бобових продуктів і білка.
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